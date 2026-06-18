Tân binh Real Madrid bị thay ra sau 45 phút

Bernardo Silva không để lại nhiều dấu ấn và bị HLV Roberto Martinez rút khỏi sân ngay sau hiệp một trong trận hòa 1-1 của Bồ Đào Nha trước CHDC Congo.

Chiếc thẻ vàng trong hiệp một khiến tân binh Real Madrid phải nhường chỗ cho Francisco Conceicao sau giờ nghỉ.

Trận ra quân của tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 thu hút sự chú ý đặc biệt dành cho Bernardo Silva. Chỉ vài giờ trước khi bóng lăn, truyền thông châu Âu đồng loạt đưa tin tiền vệ này hoàn tất thương vụ gia nhập Real Madrid.

Tuy nhiên, thay vì một màn trình diễn ấn tượng, Silva lại trải qua 45 phút đáng quên trên sân NRG ở Houston. Tiền vệ 31 tuổi được HLV Roberto Martinez xếp đá chính trong đội hình xuất phát. Bồ Đào Nha khởi đầu thuận lợi khi Joao Neves mở tỷ số từ sớm. Dù vậy, thế trận sau đó không diễn ra theo ý muốn của đại diện châu Âu.

Silva gặp nhiều khó khăn trước lối chơi giàu thể lực và quyết liệt của CHDC Congo. Anh không tạo được ảnh hưởng lớn trong khâu tổ chức lối chơi, đồng thời phải nhận thẻ vàng trong hiệp một sau một pha phạm lỗi.

Chiếc thẻ này trở thành bước ngoặt đối với Silva. Ngay trước giờ nghỉ, Yoane Wissa ghi bàn gỡ hòa cho CHDC Congo, khiến Bồ Đào Nha bước vào hiệp hai trong thế phải tìm kiếm chiến thắng. Trong bối cảnh đội nhà cần tăng cường sức tấn công, Roberto Martinez quyết định thay đổi nhân sự.

Bernardo Silva là người phải rời sân. Chiến lược gia người Tây Ban Nha tung Francisco Conceicao vào sân nhằm bổ sung tốc độ và khả năng đột phá ở biên. Đồng thời, việc thay Silva cũng giúp Bồ Đào Nha tránh nguy cơ mất người khi tiền vệ này đã nhận thẻ vàng từ hiệp một.

Theo đánh giá của báo chí Tây Ban Nha, Bernardo không thể hiện được hình ảnh quen thuộc từng giúp anh trở thành một trong những tiền vệ sáng tạo hàng đầu châu Âu. Sự thanh thoát trong các pha xử lý, khả năng kết nối lối chơi và tạo đột biến gần như không xuất hiện trong 45 phút anh có mặt trên sân.

Việc bị thay ra ngay sau hiệp một là hình ảnh hiếm thấy với Bernardo Silva, cầu thủ vốn luôn được xem là một trong những nhân tố quan trọng nhất của tuyển Bồ Đào Nha.

Kết thúc trận đấu, Bồ Đào Nha chỉ giành được một điểm trước CHDC Congo. Với cá nhân Bernardo, đây chắc chắn không phải màn ra mắt World Cup đáng nhớ trong ngày anh trở thành tân binh của Real Madrid.