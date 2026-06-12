Real Madrid chốt xong Bernardo Silva

Real Madrid đạt thỏa thuận chiêu mộ Bernardo Silva theo dạng tự do, khép lại cuộc đua với Barcelona và Atletico Madrid ngay trước thềm World Cup 2026.

Silva chọn Real thay vì Barca.

Real Madrid tiếp tục khuấy động thị trường chuyển nhượng hè khi hoàn tất thỏa thuận chiêu mộ Bernardo Silva. Theo xác nhận từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã đạt mọi thỏa thuận với tuyển thủ Bồ Đào Nha và chuẩn bị công bố thương vụ trong thời gian tới.

Cụm từ "Here we go" quen thuộc tiếp tục được Romano sử dụng để xác nhận thương vụ. Silva sẽ ký hợp đồng có thời hạn hai năm kèm tùy chọn gia hạn thêm một mùa giải. Đáng chú ý, toàn bộ quá trình đàm phán chỉ diễn ra trong khoảng 36 giờ trước khi được chốt thành công.

Silva trở thành tân binh đáng chú ý tiếp theo trong kế hoạch tái thiết của Real Madrid dưới thời Jose Mourinho. Trước đó, Chủ tịch Florentino Perez công khai ý định bổ sung những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhằm đưa đội bóng trở lại cuộc đua danh hiệu sau mùa giải trắng tay.

Nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết Mourinho là người trực tiếp thúc đẩy thương vụ này. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đánh giá cao khả năng sáng tạo, kinh nghiệm đỉnh cao cùng sự đa năng của Silva. Ngay khi nhận được lời mời từ Bernabeu, tiền vệ 31 tuổi đã nhanh chóng đồng ý.

Trước khi chọn Real Madrid, Silva cũng nhận được những đề nghị từ Barcelona và Atletico Madrid. Tuy nhiên, động thái quyết đoán từ đội bóng Hoàng gia đã giúp họ vượt lên trong cuộc cạnh tranh.

Sau gần một thập kỷ thi đấu tại Premier League, Silva muốn trở lại môi trường gần quê hương hơn. Madrid trở thành điểm đến lý tưởng cho giai đoạn tiếp theo trong sự nghiệp của anh.

Nếu không có thay đổi vào phút chót, Silva sẽ tái ngộ Kylian Mbappe tại Bernabeu. Hai cầu thủ từng cùng nhau tạo nên mùa giải bùng nổ trong màu áo Monaco 2016/17 trước khi mỗi người bước sang một hành trình riêng.

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