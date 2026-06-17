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Thể thao

Bernardo Silva cập bến Real Madrid

  • Thứ tư, 17/6/2026 16:49 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Real Madrid chính thức xác nhận việc chiêu mộ thành công Bernardo Silva theo dạng chuyển nhượng tự do, sau khi tuyển thủ Bồ Đào Nha quyết định rời Manchester City.

Bernardo Silva chính thức gia nhập Real Madrid.

Theo giao kèo ký kết giữa đôi bên, tuyển thủ người Bồ Đào Nha sẽ gắn bó với đội chủ sân Bernabeu đến năm 2028, kèm điều khoản ưu tiên gia hạn thêm một năm.

Silva là cái tên tiếp theo trong kế hoạch cải tổ lực lượng rầm rộ tại Real Madrid ở mùa hè năm nay, cùng với tân binh Marc Cucurella được công bố trước đó. Hai gương mặt khác là Denzel Dumfries và Ibrahima Konate dự kiến sớm được công bố trong thời gian tới.

Tiến trình đàm phán giữa Silva và Real Madrid bước vào giai đoạn quyết định từ ngày 11/6. Thương vụ kết thúc bằng một thông báo chính thức chiều 17/6, xác nhận ngôi sao người Bồ Đào Nha gia nhập "Los Blancos" dưới dạng chuyển nhượng tự do sau khi hết hạn hợp đồng với Manchester City.

Chia sẻ về quyết định này, tiền vệ người Bồ Đào Nha cho biết: “Tôi luôn tìm kiếm một đội bóng nơi bản thân cảm thấy được chào đón và thực sự trân trọng. Đó là yếu tố then chốt để tôi đưa ra lựa chọn cuối cùng”. Để sở hữu chữ ký của anh, Real Madrid phải trực tiếp đánh bại hai đối thủ đáng gờm là Barcelona và Atletico Madrid.

Đáng chú ý, Silva là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Mourinho. Thương vụ được định đoạt trong cuộc họp thượng tầng giữa giám đốc Jose Angel Sanchez, trưởng bộ phận tuyển trạch Juni Calafat, siêu cò Jorge Mendes và chính chiến lược gia người Bồ Đào Nha tại Valdebebas.

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Huy Trưởng

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  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

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