Đội hình ngôi sao miễn phí hè 2026

Dàn sao tìm bến đỗ mới trong hè này.
Robert Lewandowski đã thông báo rời Barcelona sau 4 mùa giải khá thành công. Tiền đạo người Ba Lan được nhiều đội bóng để mắt, trong đó có cả Manchester United.
Dusan Vlahovic từng là một trong những tiền đạo triển vọng bậc nhất châu Âu. Giờ đây, anh lại trở thành gánh nặng của Juventus và không được gia hạn hợp đồng. Theo truyền thông Italy, Vlahovic đang hướng đến khả năng chuyển sang La Liga chơi bóng.
Bernardo Silva và Mohamed Salah đều là những ngôi sao hàng đầu tại Ngoại hạng Anh. Họ lần lượt chia tay Manchester City và Liverpool sau quãng thời gian dài cống hiến. Silva đang được Barcelona theo dõi sát sao, trong khi Salah nằm trong tầm ngắm của một số đội bóng lớn tại Trung Đông.
Casemiro rời Manchester United sau mùa giải ấn tượng. Tiền vệ người Brazil được cho là đang đàm phán với Inter Miami, CLB có sự hiện diện của Lionel Messi.
Julian Brandt cũng xác nhận chia tay Dortmund sau 7 năm gắn bó. Đích đến của tiền vệ người Đức có thể là Serie A hoặc La Liga.
Nơi hàng thủ, cả David Alaba và Dani Carvajal đều sẽ rời Real Madrid sau mùa giải không thành công. Dù đã cao tuổi, bộ đôi hậu vệ của "Los Blancos" vẫn được nhiều CLB tại châu Âu săn đón.
Oleksandr Zinchenko vừa gia nhập Ajax đã dính chấn thương đầu gối chưa hẹn ngày trở lại. Việc anh bị CLB Hà Lan từ chối gia hạn hợp đồng đã được dự đoán từ trước.
Liverpool vừa thông báo Ibrahima Konate rời CLB sau khi hợp đồng hết hạn vào cuối tháng 6. Real Madrid, Atletico Madrid đang cạnh tranh quyết liệt để có chữ ký của trung vệ người Pháp dưới dạng tự do.
Thủ thành Illan Meslier không nằm trong kế hoạch của Leeds, thậm chí bị đẩy xuống đội U21. Anh sẽ rời đi dưới dạng tự do sau khi hợp đồng kết thúc vào ngày 30/6.
