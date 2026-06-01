Cầu thủ tiếp theo xác nhận rời Liverpool

Sau những bất đồng về lương bổng, trung vệ Ibrahima Konate chính thức xác nhận rời Liverpool theo dạng chuyển nhượng tự do.

Konate chính thức nói lời tạm biệt với Liverpool

Dù đôi bên từng tiến gần đến việc gia hạn vào tháng trước, các cuộc thương thảo bất ngờ đổ vỡ vào phút chót. Nguyên nhân được cho là do yêu cầu về mức thu nhập quá cao từ phía cầu thủ.

Liverpool cũng không quá mặn mà trong việc níu kéo Konate sau khi đã chiêu mộ thành công Jeremy Jacquet với mức giá 70 triệu euro. Real Madrid có thể là bến đỗ tiềm năng cho tuyển thủ Pháp.

Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha luôn coi Konate là mục tiêu ưu tiên để gia cố hàng thủ. Bên cạnh đó, Bayern Munich, Chelsea và các đại gia Serie A cũng đang theo dõi sát sao diễn biến này.

Trong bức tâm thư chia tay, Konate viết: “Được đại diện cho Liverpool là một vinh dự lớn lao. Chúng ta đã cùng nhau trải qua những vinh quang và cả những nỗi đau tận cùng, đặc biệt là sự ra đi của người anh em Diogo và cha tôi trong năm qua. Dù trong nghịch cảnh, tôi luôn cống hiến tất cả cho logo này".

Trung vệ 27 tuổi cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể có lời chào tạm biệt trực tiếp trước các khán giả tại Anfield. Một chương mới đang mở ra, và điểm đến tiếp theo của anh chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của người hâm mộ trong thời gian tới.

