Arne Slot rời Liverpool

Ngày 30/5, HLV Arne Slot và Liverpool đi đến quyết định chia tay ngay lập tức sau cuộc đánh giá tổng kết mùa giải 2025/26.

Liverpool rời Liverpool sau mùa giải gây thất vọng.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, ban lãnh đạo Liverpool và chiến lược gia người Hà Lan thống nhất khép lại hành trình hợp tác sau hai mùa giải. Quyết định được đưa ra sau các cuộc thảo luận nội bộ về định hướng phát triển của đội bóng trong tương lai.

Slot được bổ nhiệm thay thế Jurgen Klopp với kỳ vọng mở ra một chương mới thành công lâu dài tại Anfield. Tuy nhiên, sau chức vô địch Premier League mùa đầu tiên, Liverpool không còn duy trì được vị thế. Kết quả kém cỏi mùa 2025/26 không đáp ứng được kỳ vọng của giới chủ cũng như bộ phận chuyên môn.

Cũng theo Romano, ứng viên sáng giá nhất cho vị trí thuyền trưởng Liverpool lúc này là Andoni Iraola. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha gây chú ý nhờ lối chơi giàu năng lượng, pressing cường độ cao tại Bournemouth.

Trong khi đó, một trong những nguyên nhân khiến tương lai của Slot lung lay đến từ mối quan hệ không êm đẹp với Mohamed Salah. Sau thất bại trước Aston Villa hôm 16/5, tiền đạo người Ai Cập đăng tải thông điệp đầy ẩn ý trên mạng xã hội, nhấn mạnh Liverpool cần trở lại là đội bóng tấn công khiến mọi đối thủ e ngại.

Đáng chú ý, bài đăng của Salah nhận được sự hưởng ứng từ nhiều cầu thủ Liverpool như Andy Robertson, Dominik Szoboszlai hay Curtis Jones. Cựu cầu thủ Liverpool, Jermaine Pennant, cũng công khai kêu gọi đội bóng sa thải Slot sau hàng loạt thống kê tệ hại mùa này.

Ngoài ra, Liverpool chi tới gần 500 triệu euro để đưa về Anfield toàn những bản hợp đồng bom tấn trong hè 2025 nhưng đội bóng trắng tay trên mọi mặt trận.