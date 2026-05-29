Alonso đòi tân binh 150 triệu euro

Chelsea quyết tâm đưa Florian Wirtz rời Liverpool chỉ sau một mùa giải tại Anfield.

Alonso muốn tái hợp với Wirtz.

Theo Fichajes, tân HLV Xabi Alonso chính là người trực tiếp thúc đẩy thương vụ này khi ông muốn tái hợp cậu học trò cũ từng cùng mình tạo nên kỳ tích lịch sử tại Bayer Leverkusen.

Wirtz từng là linh hồn trong hệ thống chiến thuật của Alonso ở Bundesliga, nơi bộ đôi này giúp Leverkusen giành chức vô địch quốc nội với chuỗi trận bất bại đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng sau khi cả hai chia tay đội bóng Đức.

Alonso bị Real Madrid sa thải chỉ sau vài tháng cầm quân, còn Wirtz lại gây thất vọng lớn tại Liverpool dù cập bến Anfield bằng bản hợp đồng trị giá tới 125 triệu euro

Tiền vệ người Đức chưa thể thích nghi với môi trường Premier League và thường xuyên bị chỉ trích vì phong độ thiếu ổn định. Điều đó khiến Liverpool được cho là sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị hợp lý để thu hồi phần lớn khoản đầu tư khổng lồ đã bỏ ra trước đó.

Chelsea nhìn thấy cơ hội và lập tức hành động. Ban lãnh đạo The Blues tin rằng việc tái hợp cùng Xabi Alonso có thể giúp Wirtz tìm lại phiên bản bùng nổ từng khiến cả châu Âu mê mẩn. Đội chủ sân Stamford Bridge đang chuẩn bị gói đề nghị có thể vượt mốc 150 triệu euro, đồng thời sẵn sàng phá vỡ cấu trúc lương hiện tại để thuyết phục tuyển thủ Đức cập bến London.

Với Alonso trên băng ghế chỉ đạo, Chelsea muốn xây dựng một đội bóng giàu sáng tạo, kiểm soát bóng và có khả năng tấn công biến hóa hơn. Wirtz được xem là “nhạc trưởng” lý tưởng cho kế hoạch ấy, nhờ khả năng rê bóng, chuyền quyết định và tạo đột biến ở mọi khu vực trên sân.