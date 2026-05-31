Đội hình trong mơ của MU với 4 tân binh giá 270 triệu bảng

MU chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng hè 2026 đầy tham vọng khi đội chủ sân Old Trafford sở hữu sở hữu nguồn lực đủ lớn để nâng cấp đội hình.

Anderson là mục tiêu số 1 của MU ở tuyến giữa.

Theo các số liệu mới nhất, MU thanh toán hơn 110 triệu bảng nợ tín dụng kể từ cuối tháng 3 để giải phóng đáng kể dòng tiền cho các thương vụ mới. Bên cạnh đó, ngân sách của MU còn được bổ sung thêm hơn 31 triệu bảng từ việc bán Rasmus Hojlund cho Napoli.

Do đó, "Quỷ đỏ" hiện có thể tiếp cận khoảng 250 triệu bảng thông qua hạn mức tín dụng quay vòng nhằm phục vụ hoạt động chuyển nhượng. Điều này mở ra cơ hội để HLV Michael Carrick xây dựng đội hình theo ý muốn.

Lewis Hall là mục tiêu ưu tiên cho vị trí hậu vệ trái. Ngôi sao của Newcastle được định giá khoảng 65 triệu bảng và kỳ vọng thay thế lâu dài cho Luke Shaw. Trong khi đó, Diogo Dalot tiếp tục giữ vai trò chủ chốt bên cánh phải, còn Matthijs de Ligt và Lisandro Martinez là cặp trung vệ lý tưởng nếu đạt thể trạng tốt nhất.

Tuyến giữa có thể chứng kiến khoản đầu tư khổng lồ. Elliot Anderson nổi lên như mục tiêu hàng đầu với mức phí được đồn đoán lên tới 110 triệu bảng. Ngoài ra, Ederson của Atalanta (38 triệu bảng) và Mateus Fernandes của West Ham (60 triệu bảng) cũng nằm trong danh sách mua sắm nhằm tăng chiều sâu cho khu trung tuyến.

Trên hàng công, Bruno Fernandes tiếp tục là hạt nhân sáng tạo. Bryan Mbeumo đảm nhiệm cánh phải, Matheus Cunha hoạt động bên cánh trái, trong khi Benjamin Sesko chắc chắn là lựa chọn số một cho vị trí trung phong.

Để hiện thực hóa kế hoạch nâng cấp đội hình với tổng chi phí ước tính hơn 270 triệu bảng, MU sẵn sàng chia tay Marcus Rashford, Joshua Zirkzee, Manuel Ugarte hay Andre Onana. Đây là bước đi cần thiết để cân bằng tài chính, giảm quỹ lương và tạo nền tảng cho cuộc tái thiết quy mô lớn.