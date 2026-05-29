MU được bơm quỹ chuyển nhượng khổng lồ

Manchester United vừa tạo ra cú hích tài chính lớn khi trả bớt 110 triệu bảng nợ, qua đó mở rộng đáng kể ngân sách mua sắm cho HLV Michael Carrick.

MU nhận cú hích tài chính trước kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Trước thềm kỳ chuyển nhượng hè 2026, Manchester United đón tin vui khi khả năng chi tiêu của CLB được cải thiện đáng kể.

Theo Manchester Evening News, đội chủ sân Old Trafford hoàn tất việc thanh toán 110 triệu bảng trong hạn mức tín dụng quay vòng chỉ trong vòng sáu tuần gần đây.

Các báo cáo tài chính quý III cho thấy MU trả 50 triệu bảng vào ngày 22/4, tiếp tục thanh toán 20 triệu bảng ngày 18/5 và thêm 40 triệu bảng vào ngày 27/5. Sau những khoản chi này, CLB vẫn còn khoảng 250 triệu bảng hạn mức tín dụng có thể sử dụng.

Nguồn lực mới giúp MU có thêm sự linh hoạt trên thị trường chuyển nhượng. Cùng với doanh thu được cải thiện và các khoản tiết kiệm từ chương trình tái cơ cấu nội bộ, đội bóng thành Manchester được cho là có thể sở hữu gần 300 triệu bảng để đầu tư cho đội hình mùa tới.

Đây được xem là một trong những bước đi quan trọng dưới thời Sir Jim Ratcliffe. Kể từ khi tiếp quản hoạt động bóng đá của CLB, tỷ phú người Anh ưu tiên ổn định tài chính và xây dựng nền tảng phát triển dài hạn cho đội bóng.

Dù vậy, MU không có ý định lao vào cuộc đua mua sắm một cách thiếu kiểm soát.

Ederson của Atalanta hiện là mục tiêu hàng đầu ở tuyến giữa. Tiền vệ người Brazil được định giá khoảng 38 triệu bảng và các cuộc đàm phán đang diễn ra. Tuy nhiên, MU không xem anh là phương án kế nhiệm lâu dài cho Casemiro.

Sau thương vụ Ederson, "Quỷ đỏ" dự kiến tiếp tục tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự chuyên biệt. Elliot Anderson của Nottingham Forest nằm trong số những cái tên được theo dõi sát sao.

Với nguồn tài chính được cải thiện và định hướng rõ ràng từ Carrick, MU đang có cơ hội bước vào một mùa hè bản lề nhằm xây dựng lại đội hình đủ sức cạnh tranh ở những mùa giải tới.

Highlights Brighton 0-3 MU MU khép lại mùa giải 2025/26 với chiến thắng 3-0 trước Brighton trên sân khách ở vòng 38 Premier League hôm 24/5.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD