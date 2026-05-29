Mua Ederson, MU gạt phăng đề xuất của Casemiro

Casemiro từng muốn MU chiêu mộ một ngôi sao khác ở Premier League, nhưng "Quỷ đỏ" quyết định chi tiền để đón Ederson từ Atalanta.

Ederson rất gần MU.

Nhiều tờ báo uy tín tại Anh đồng loạt xác nhận MU sắp chiêu mộ thành công Ederson với mức phí 35 triệu bảng. Đây sẽ là bản hợp đồng đầu tiên của HLV Michael Carrick tại Old Trafford.

Tiền vệ người Brazil được xem là nhân tố phù hợp cho cuộc tái thiết hàng tiền vệ của “Quỷ đỏ” trong bối cảnh Casemiro rời CLB, còn Manuel Ugarte cũng sắp bị thanh lý. Theo giới chuyên môn, Ederson không phải mẫu tiền vệ phòng ngự thuần túy mà là cầu thủ giàu năng lượng, linh hoạt và có khả năng hỗ trợ cả phòng ngự lẫn tấn công.

Chuyên gia bóng đá Nam Mỹ, Tim Vickery nhận định Ederson sở hữu phong cách thi đấu khá giống Bruno Guimaraes của Newcastle. Bình luận trên BBC, Vickery cho rằng tiền vệ của Atalanta có lối chơi năng nổ hơn Ugarte, đồng thời giỏi xử lý bóng và thoát pressing tốt.

“Ederson là mẫu tiền vệ tương tự Guimaraes. Sau ba mùa giải ấn tượng cùng Atalanta, cậu ấy xứng đáng có cơ hội chuyển tới một CLB lớn hơn. Old Trafford đòi hỏi những cá tính mạnh và Ederson đủ bản lĩnh để thích nghi với môi trường áp lực đó”, Vickery nhận xét.

Trước đó, Casemiro từng đề xuất MU chiêu mộ Guimaraes để thay thế mình ở tuyến giữa. Tuy nhiên, mức giá khoảng 100 triệu bảng mà Newcastle yêu cầu khiến thương vụ khó thành hiện thực.

Trong bối cảnh ngân sách chuyển nhượng cho hàng tiền vệ chỉ khoảng 150 triệu bảng hè này, INEOS đánh giá Ederson như một phương án hợp lý hơn cả về tài chính lẫn chuyên môn.

HLV Carrick cũng được cho là rất ủng hộ thương vụ này. Theo Mirror, chiến lược gia người Anh đánh giá cao sự đa năng của Ederson và không xem anh là bản sao của Casemiro. Ngoài vai trò tiền vệ phòng ngự, cầu thủ người Brazil còn có thể chơi cao hơn trong hệ thống chiến thuật nhờ khả năng di chuyển và tham gia triển khai bóng.

Dù vậy, giới chuyên môn cho rằng Ederson khó có thể ngay lập tức khỏa lấp khoảng trống mà Casemiro để lại. Xét về thống kê mùa trước, Casemiro vẫn vượt trội ở khả năng đóng góp bàn thắng với 9 pha lập công và 2 kiến tạo, trong khi Ederson chỉ ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo.

Tuy nhiên, tiền vệ Atalanta lại nổi bật ở khả năng kiểm soát bóng với tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 89%, cao hơn đáng kể so với Casemiro. Ederson cũng thắng tranh chấp tay đôi nhiều hơn và phạm lỗi ít hơn đàn anh người Brazil.

Để thay thế trực tiếp Casemiro, MU nhắm đến Sandro Tonali, Carlos Baleba và Elliot Anderson, những nhân tố có thể ngay lập tức đá chính nếu chuyển đến sân Old Trafford. Còn với Ederson, đây là nhân tố giúp "Quỷ đỏ" xoay tua hàng tiền vệ trong bối cảnh phải chinh chiến ở nhiều đấu trường mùa tới.

