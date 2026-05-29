Ngân sách khổng lồ của Barcelona để đón Alvarez

Barcelona đang cho thấy tham vọng nâng cấp hàng công khi gia nhập cuộc đua chiêu mộ tiền đạo Julian Alvarez từ Atletico Madrid.

Alvarez là mục tiêu hàng đầu của Barcelona.

Theo RAC1, ban lãnh đạo đội chủ sân Camp Nou đã dành sẵn ngân sách khoảng 100 triệu euro cho thương vụ Alvarez. Đáng chú ý, nguồn tin này khẳng định Barcelona hoàn toàn có thể nâng mức chi lên tới 120 triệu euro mà vẫn không vi phạm các quy định về Luật công bằng tài chính tại Tây Ban Nha.

Động thái mạnh tay của Barca đến trong bối cảnh đội bóng xứ Catalonia xem Alvarez là mục tiêu ưu tiên hàng đầu nhằm nâng cấp hàng công cho mùa giải mới. Sau khi hoàn tất bản hợp đồng với Anthony Gordon từ Newcastle, "Blaugrana" tiếp tục dồn toàn lực để theo đuổi chân sút đang khoác áo Atletico Madrid.

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Alvarez rất hứng thú với viễn cảnh khoác áo Barcelona ở mùa giải tới. Tiền đạo người Argentina được cho là đã lên kế hoạch rời Madrid sau khi khép lại World Cup 2026 cùng tuyển quốc gia.

Dù vậy, Atletico chắc chắn không muốn để ngôi sao của mình gia nhập đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại La Liga. Nhà báo Benayad Achraf cho biết đội bóng thủ đô Tây Ban Nha ưu tiên bán Alvarez cho một CLB ngoài giải đấu hơn là chuyển nhượng cho Barcelona.

Tuy nhiên, quyết định cuối cùng nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào chính Alvarez. Theo nhà báo Ben Jacobs, cựu tiền đạo Manchester City đã thông báo với Atletico rằng Barcelona là bến đỗ ưu tiên của anh nếu rời CLB trong hè này. Đây được xem là cú sốc không nhỏ với đội chủ sân Metropolitano.

Ngoài Barcelona, PSG cũng đang theo sát tình hình và sẵn sàng nhập cuộc để cạnh tranh chữ ký của Alvarez trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

