Vì sao Barcelona nổ 'bom tấn' Gordon thay vì Rashford

Không phải Marcus Rashford, Barcelona đang tiến gần đến việc hoàn tất “bom tấn” đầu tiên mang tên Anthony Gordon trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Barcelona ưu tiên Gordon hơn Rashford.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, đội chủ sân Camp Nou chấp nhận chi khoản phí 70 triệu euro kèm phụ phí để sở hữu tuyển thủ Anh theo bản hợp đồng kéo dài 5 năm. Nếu toàn bộ điều khoản bổ sung được kích hoạt, tổng giá trị thương vụ có thể vượt mốc 80 triệu euro. Dù vậy, Barcelona tin rằng cấu trúc thanh toán của bản hợp đồng vẫn nằm trong khả năng kiểm soát tài chính của CLB.

Trong bối cảnh đội bóng vẫn chịu áp lực lớn từ Luật công bằng tài chính của La Liga, ban lãnh đạo Barcelona đã dành nhiều tháng để tính toán kỹ lưỡng trước khi bật đèn xanh cho thương vụ này. Theo Barca Universal, với mức phí chuyển nhượng cố định 70 triệu euro được khấu hao trong 5 năm, chi phí hàng năm của Gordon rơi vào khoảng 14 triệu euro.

Khi cộng thêm mức lương gộp dự kiến khoảng 11 triệu euro mỗi mùa, tổng tác động lên quỹ lương của Barcelona vào khoảng 25-26 triệu euro mỗi năm. Đây được xem là con số hợp lý nếu đặt cạnh chất lượng chuyên môn và tiềm năng phát triển lâu dài của cầu thủ sinh năm 2001.

Rashford được xem là thương vụ đầu tư rủi ro. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Barcelona cũng cân nhắc nghiêm túc phương án chiêu mộ Marcus Rashford từ MU. Dù mức phí chuyển nhượng của Rashford thấp hơn đáng kể, tác động lên quỹ lương và giới hạn tài chính của CLB gần như không chênh lệch quá nhiều.

Theo tính toán nội bộ, nếu Barcelona bỏ ra khoảng 30 triệu euro cho Rashford cho hợp đồng kéo dài 3 năm, đội bóng vẫn phải gánh khoản chi gần 24 triệu euro mỗi mùa sau khi cộng lương thưởng. Do đó, đội chủ sân Camp Nou quyết định ưu tiên Gordon, cầu thủ trẻ hơn, giàu tiềm năng phát triển và có giá trị bán lại trong tương lai.

Barcelona cũng phải hành động nhanh chóng khi Bayern Munich và Liverpool quan tâm mạnh mẽ đến Gordon. Liverpool từng tự tin có lợi thế nhờ mối liên kết giữa Gordon với thành phố cảng nước Anh. Tuy nhiên, dự án của HLV Hansi Flick cùng cơ hội trở thành nhân tố quan trọng tại Camp Nou đã thuyết phục thành công cầu thủ chạy cánh người Anh.

