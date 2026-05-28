Sao trẻ Real Madrid nguy cơ lỡ World Cup

Theo AS, tài năng trẻ Franco Mastantuono đang đối mặt nguy cơ bị Lionel Scaloni loại khỏi đội hình tuyển Argentina tham dự World Cup 2026.

Mastantuono đối mặt nguy cơ bị tuyển Argentina gạch tên

Trong bối cảnh cuộc cạnh tranh vị trí tại "La Albiceleste" đang diễn ra gắt gao, sự góp mặt của cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid là dấu hỏi lớn đối với giới chuyên môn và người hâm mộ.

Gia nhập Real Madrid từ River Plate với tư cách là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất thế giới, tuy nhiên, cầu thủ 18 tuổi vừa trải qua một mùa giải tương đối đáng thất vọng.

Việc không thể đáp ứng được những kỳ vọng khổng lồ tại sân Bernabeu cùng áp lực cạnh tranh cực kỳ lớn khiến Mastantuono đánh mất phong độ bùng nổ từng thấy.

Huấn luyện viên Scaloni đang dành thời gian tối đa để đánh giá kỹ lưỡng từng cái tên dựa trên hai yếu tố then chốt gồm phong độ thực tế và nền tảng thể lực.

Dù Mastantuono vượt qua những rào cản chấn thương để trở lại tập luyện, việc thiếu hụt thời gian ra sân thường xuyên khiến sự tự tin của anh chạm đáy.

Sự thiếu ổn định trong lối chơi chính là rào cản lớn nhất khiến cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid khó lòng lọt vào mắt xanh của Scaloni cho chiến dịch World Cup 2026.

Trong bối cảnh hiện tại, tương lai của Mastantuono tại câu lạc bộ cũng có nhiều biến chuyển. Nhiều khả năng cựu cầu thủ River Plate sẽ được Real Madrid đem cho mượn vào mùa hè này.

Đây được xem là bước lùi cần thiết để anh có cơ hội đá chính thường xuyên, qua đó tìm lại bản sắc và sự tự tin vốn có nhằm cứu vãn sự nghiệp quốc tế trong tương lai.

Nhìn lại nhân sự tuyến giữa Argentina, người hâm mộ có quyền ngao ngán Messi và các đồng đội khó lòng bảo vệ ngôi vương tại World Cup 2026 khi những vấn đề nơi tuyến giữa đội bóng đang ngày một lộ ra.