Báo động đỏ cho Mastantuono tại Real Madrid

Ba trận liên tiếp không ra sân, Franco Mastantuono khiến dư luận Argentina dậy sóng vì sợ tài năng trẻ này bị chững lại tại Real Madrid.

Franco Mastantuono khiến dư luận Argentina dậy sóng vì sợ tài năng trẻ này bị chững lại tại Real Madrid.

Mọi chuyện bắt đầu từ con số rất đơn giản: ba trận, không một phút thi đấu. Franco Mastantuono đang biến mất khỏi kế hoạch của Real Madrid. Điều đó khiến người hâm mộ Argentina không thể ngồi yên.

Tín hiệu từ ban huấn luyện cho thấy HLV Alvaro Arbeloa chưa đặt trọn niềm tin vào cầu thủ trẻ này. Mastantuono không được sử dụng, trong khi tương lai của anh tại Bernabéu bắt đầu bị đặt dấu hỏi.

Tại Argentina, phản ứng khá gay gắt. Truyền thông và giới chuyên môn đều tỏ ra lo ngại. Huyền thoại River Plate, Norberto Alonso, nói thẳng trên YouTube: “Họ đang làm hỏng cậu ấy. Có thể cậu ấy phải xuống một đội hạng thấp hơn. Sau đó mới quay lại Real Madrid. Nhưng trước hết phải chứng minh mình đủ giỏi cho Real Madrid”.

Phát biểu này phần nào nói lên nỗi lo chung. Trên lý thuyết, Mastantuono được kỳ vọng có vai trò quan trọng trong kế hoạch của đội tuyển Argentina ở World Cup 2026 và trận gặp Tây Ban Nha thuộc Siêu cúp Liên lục địa CONMEBOL-UEFA vào tháng 3.

HLV đội tuyển Argentina, Lionel Scaloni có thể vẫn triệu tập Mastantuono. Tuy nhiên, nếu thiếu nhịp thi đấu, cơ hội đá chính sẽ rất thấp.

Real Madrid từng chi hơn 40 triệu euro để đưa Mastantuono về.

Real Madrid từng chi hơn 40 triệu euro để đưa Mastantuono về. Đây là một thương vụ lớn và được Xabi Alonso ủng hộ. Kế hoạch ban đầu là để anh từng bước giành suất đá chính. Khi đó, Rodrygo được rao bán suốt mùa hè nhưng cuối cùng vẫn ở lại dù có nhiều đề nghị từ Premier League.

Dưới thời Xabi Alonso, Mastantuono có cơ hội thể hiện. Nhưng phong độ của anh giảm dần và phải ngồi dự bị. Khi Arbeloa tiếp quản, tình hình càng khó khăn hơn. Anh gần như không được thi đấu và còn gặp vài vấn đề thể lực.

Dù vậy, bản thân Mastantuono chưa có ý định rời đi. Anh từng từ chối các lời đề nghị từ Premier League để chọn Real Madrid. Mục tiêu của anh vẫn là thành công tại đây.

Ở Argentina, khả năng Mastantuono được cho mượn vào mùa hè đang được nhắc đến nhiều. Ý tưởng rất rõ ràng: ra đi để được chơi bóng nhiều hơn, rồi trở lại khi đã trưởng thành hơn. Real Madrid hiện chưa muốn bàn sâu về phương án này. Mọi thứ còn phụ thuộc vào tương lai của Arbeloa.

Ba trận không thi đấu có thể không quá lớn với một đội bóng. Nhưng với Mastantuono, nó đủ để cả Argentina phải lo lắng.