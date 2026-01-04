Tháng 1 định mệnh của 'thần đồng' Argentina

Real Madrid quyết định giữ Franco Mastantuono ở lại đội một, biến tháng 1 thành bước ngoặt quan trọng nhất kể từ ngày tài năng người Argentina đặt chân đến Bernabeu.

Sau quãng thời gian chật vật vì chấn thương, Mastantuono tưởng như sẽ lại được đem cho mượn để tìm nhịp thi đấu. Nhưng lần này, Real Madrid rẽ sang một hướng khác.

Ban lãnh đạo không muốn lặp lại những lộ trình quen thuộc. Họ tin rằng đã đến lúc cầu thủ trẻ người Argentina cần được đặt vào môi trường cao nhất, thay vì tiếp tục chờ đợi trong các dự án tạm thời.

Quyết định ấy không đến từ cảm xúc. Hàng công Real Madrid đang thiếu phương án xoay vòng. Không có bản hợp đồng mới cho tuyến trên, trong khi một số trụ cột vắng mặt vì chấn thương hoặc quá tải.

Mastantuono, vì thế, trở thành lựa chọn chiến lược chứ không phải giải pháp tình thế. Việc cho mượn bị loại bỏ, dù đó là con đường quen thuộc với các tài năng trẻ tại Bernabéu.

Real Madrid không nhìn Mastantuono như một “canh bạc”. Họ coi anh là một phần của kế hoạch dài hạn.

Đến từ River Plate khi mới 18 tuổi, tiền vệ tấn công này từng được đánh giá là viên ngọc thô có thể tạo khác biệt. Những trục trặc thể chất đã khiến quá trình thích nghi chậm lại, nhưng niềm tin thì chưa bao giờ mất đi.

Theo Marca, bộ phận thể thao xem giai đoạn này là khởi đầu thực sự của dự án Mastantuono. Đó là dự án phát triển, không phải trưng bày. Real Madrid không cần anh tỏa sáng ngay lập tức. Họ cần Mastantuono ở lại, học hỏi nhịp độ La Liga, va chạm với những buổi tập khắc nghiệt và chịu đựng áp lực của một đội bóng luôn phải thắng.

Sự khác biệt lớn nhất nằm ở thông điệp mà Real gửi đến cầu thủ trẻ. Thay vì nói: “Hãy đi nơi khác để trưởng thành”, họ nói: “Hãy trưởng thành tại đây”. Đó là cách tiếp cận không dành cho mọi tài năng, nhưng dành cho những người mà câu lạc bộ tin rằng có thể mang tính biểu tượng.

Trong bối cảnh Real đang thiếu phương án tấn công sáng tạo, Mastantuono có cơ hội thật sự. Không phải để gánh vác đội bóng, mà để học cách tồn tại ở cấp độ cao nhất.

Mỗi phút thi đấu, mỗi buổi tập cùng những đàn anh là một bài kiểm tra. Và chính những bài kiểm tra ấy mới quyết định tương lai, không phải những lần cho mượn an toàn.

Tháng 1 vì thế không còn là giai đoạn chuyển tiếp. Nó trở thành mốc thời gian định danh. Hoặc Mastantuono bắt đầu hành trình mới tại Bernabéu, hoặc anh tiếp tục trôi giữa những kế hoạch dang dở. Real Madrid đã chọn vế đầu.

Trong thế giới bóng đá nơi các tài năng trẻ thường bị ném đi rồi thu lại, quyết định giữ Mastantuono lại là lời khẳng định hiếm hoi. Nó nói rằng câu lạc bộ sẵn sàng kiên nhẫn, sẵn sàng chấp nhận rủi ro và sẵn sàng xây dựng.

Và nếu Franco Mastantuono thực sự bước qua tháng 1 này với vai trò mới, đó sẽ là ngày Real Madrid khởi động một câu chuyện mà họ hy vọng sẽ kéo dài cả thập kỷ.