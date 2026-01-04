Đề nghị 150 triệu euro đưa Vinicius rời Real Madrid

Tương lai của tiền đạo Vinicius Jr đang trở thành tâm điểm chú ý tại sân Bernabeu.

Vinicius được săn đón.

Theo Fichajes, Chelsea nổi lên như một ứng viên nghiêm túc để chiêu mộ Vinicius. Đội bóng Anh được cho là sẵn sàng chi 150 triệu euro để đón tuyển thủ Brazil, gồm 125 triệu euro phí chuyển nhượng và 25 triệu euro phụ phí dựa trên thành tích.

Với Chelsea, đây sẽ là bản hợp đồng mang tính tuyên bố tham vọng, đồng thời là trung tâm trong dự án tái thiết của họ tại Premier League.

Về phía Vinicius, anh không khép lại cánh cửa ra đi. Ngôi sao người Brazil hiểu rõ tình thế hiện tại và xem Chelsea như một lựa chọn thực tế nếu cuộc đàm phán tại Real Madrid lâm vào bế tắc.

Premier League từ lâu đã là điểm đến hấp dẫn với Vinicius, không chỉ về mặt tài chính mà còn ở giá trị thương mại và mức độ phủ sóng toàn cầu.

Trong khi đó, dù đánh giá rất cao tầm ảnh hưởng của Vinicius, đội bóng Hoàng gia không muốn phá vỡ cấu trúc nội bộ vì một bản hợp đồng gia hạn quá đắt đỏ. Khoản tiền 150 triệu euro có thể giúp Real Madrid tái đầu tư vào nhiều vị trí khác mà vẫn giữ được sức cạnh tranh ở mọi đấu trường.

Hợp đồng hiện tại của Vinicius kéo dài đến tháng 6/2027, với mức lương khoảng 17 triệu euro mỗi năm (bao gồm thưởng). Các cuộc đàm phán gia hạn giữa cầu thủ và Real có thể kéo dài sang năm 2026, bởi nội bộ “Los Blancos” vẫn coi Vinicius là tài sản quý giá.

