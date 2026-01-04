Arsenal hơn Man City 7 điểm

Rạng sáng 4/1, Arsenal đánh bại chủ nhà Bournemouth 3-2 ở trận đấu thuộc vòng 20 Premier League.

Arsenal tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này khi đánh bại Bournemouth, qua đó nối dài chuỗi thắng lên con số 5.

Chiến thắng quan trọng này giúp thầy trò Mikel Arteta nới khoảng cách với đội đứng thứ 2 lên thành 6 điểm, từ đó tạo đà tâm lý thuận lợi trước khi họ đối đầu Liverpool ở vòng tiếp theo.

Arsenal liên tục chứng tỏ bản lĩnh trước những đối thủ lớn.

Trận đấu tại Vitality không khởi đầu theo cách Arsenal mong muốn. Một sai lầm đáng trách của Gabriel Magalhaes với đường chuyền ngang bất cẩn trong vùng cấm đã tạo điều kiện để Evanilson dễ dàng mở tỷ số cho Bournemouth ở phút thứ 10. Dẫu vậy, trung vệ người Brazil nhanh chóng sửa sai khi có mặt đúng lúc ở cột xa, dứt điểm cận thành sau nỗ lực bị cản phá trên vạch vôi của Gabriel Martinelli, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Sau bàn gỡ, Arsenal lại không thể áp đặt thế trận như kỳ vọng. Bournemouth thi đấu đầy tự tin và liên tục gây sóng gió về phía khung thành David Raya. Những pha dứt điểm của Evanilson, Marcus Tavernier hay cú sút phạt suýt thành bàn của Justin Kluivert cho thấy đội chủ nhà mới là bên chiếm ưu thế trong phần lớn hiệp một. "Pháo thủ" tỏ ra thiếu sắc bén và có phần mệt mỏi trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc.

Bước ngoặt đến trong hiệp hai, khi Arsenal tăng tốc rõ rệt. Chỉ ít phút sau giờ nghỉ, một pha phối hợp nhanh gọn đã được Declan Rice kết thúc bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, sau đường kiến tạo tinh tế của Martin Odegaard. Những điều chỉnh nhân sự của Arteta tiếp tục phát huy hiệu quả, khi Bukayo Saka tạo đột biến trước khi chuyền ngược để Rice hoàn tất cú đúp, đưa Arsenal dẫn 3-1.

Dù Eli Junior Kroupi kịp rút ngắn tỷ số cho Bournemouth ở cuối trận, hàng thủ Arsenal vẫn đứng vững để bảo toàn chiến thắng.