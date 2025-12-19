Tân binh 63 triệu euro đòi rời Real Madrid

Franco Mastantuono, tài năng chạy cánh người Argentina mới 18 tuổi, được cho là đã chính thức đề đạt nguyện vọng rời sân Bernabeu ngay trong tháng 1/2026.

Mastantuono không hài lòng với tình cảnh hiện tại.

Theo Fichajes, nguyên nhân đến từ sự không hài lòng của cầu thủ trẻ với quỹ thời gian thi đấu hạn chế trong những tháng gần đây dưới thời HLV Xabi Alonso. Nguồn tin thân cận cho biết Mastantuono đề xuất phương án ra đi theo dạng cho mượn 6 tháng, coi đây là bước đi chiến lược chứ không phải sự quay lưng với dự án lâu dài của Real Madrid.

Gia nhập Real Madrid với kỳ vọng trở thành viên ngọc mới của đội bóng thủ đô, Mastantuono đang cảm thấy sự phát triển của mình bị chững lại bởi sự cạnh tranh khốc liệt trong đội hình đầy sao. Trong bối cảnh World Cup 2026 cận kề, cầu thủ sinh năm 2007 hiểu rằng việc được ra sân thường xuyên là yếu tố sống còn nếu muốn lọt vào tầm ngắm của HLV Lionel Scaloni.

Dù đã góp mặt trong 14 trận chính thức, thi đấu 756 phút và có một bàn thắng cùng một kiến tạo, vai trò của Mastantuono ngày càng mờ nhạt khi Real Madrid bước vào giai đoạn lịch thi đấu dày đặc tại La Liga và Champions League. Việc thường xuyên phải ngồi dự bị đã thúc đẩy tiền vệ tấn công trẻ tuổi này tìm kiếm một bến đỗ mới để duy trì nhịp độ và cảm giác thi đấu.

Nhiều đội bóng tầm trung tại châu Âu bày tỏ sự quan tâm đến một bản hợp đồng cho mượn đến hết mùa. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Real vẫn đang cân nhắc, bởi "Los Blancos" được cho là đồng ý để một cầu thủ tấn công rời đi trong phiên chợ giữa mùa, đó là Lyon. Việc đem Mastantuono cho mượn có thể kéo theo một cuộc khủng hoảng lực lượng, nếu một trong ba cái tên Kylian Mbappe, Vinicius hay Rodrygo chấn thương.