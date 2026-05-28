Chia tay Pep, Man City nguy cơ mất thêm trụ cột

Hậu vệ Ruben Dias đang để ngỏ khả năng rời Manchester City sau khi huấn luyện viên Pep Guardiola quyết định rời sân Etihad.

Việc xác nhận chia tay nhà cầm quân 55 tuổi tạo ra một hiệu ứng domino đầy tiêu cực tại sân Etihad. Bên cạnh Pep, nửa xanh thành Manchester còn đối mặt nguy cơ "tan đàn xẻ nghé" khi nhiều trụ cột được cho là đang rục rịch tìm đường rời câu lạc bộ.

Theo Caught Offside , Ruben Dias đang chỉ đạo người đại diện tìm kiếm các lựa chọn chuyển nhượng trong tương lai gần, bất chấp việc anh vẫn còn thời hạn hợp đồng đến tận năm 2029. Sự ra đi của Pep dường như khiến tuyển thủ Bồ Đào Nha không còn mặn mà với dự án tương lai của đội bóng.

Thông tin này ngay lập tức kích hoạt cuộc đua khốc liệt giữa các đội bóng lớn tại châu Âu. Real Madrid, Bayern Munich và Paris Saint-Germain đều theo dõi sát sao tình hình của ngôi sao 29 tuổi.

Với 255 lần ra sân cùng tầm ảnh hưởng cực lớn lên lối chơi, Dias hiện có giá trị thị trường khoảng 60 triệu euro, con số hoàn toàn xứng đáng cho sự phục vụ của một trong những hậu vệ hàng đầu châu Âu.

Kỳ chuyển nhượng hè sẽ mở cửa vào ngày 15/6. Ban lãnh đạo Man City đang chạy đua với thời gian để bổ nhiệm người kế vị Pep nhằm ổn định tâm lý các trụ cột.

Tuy nhiên, việc thuyết phục những ngôi sao như Dias ở lại sẽ là thử thách cực kỳ khó khăn nếu đội bóng không đưa ra được một lộ trình phát triển đủ tham vọng.

