Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Chia tay Pep, Man City nguy cơ mất thêm trụ cột

  • Thứ năm, 28/5/2026 19:37 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Hậu vệ Ruben Dias đang để ngỏ khả năng rời Manchester City sau khi huấn luyện viên Pep Guardiola quyết định rời sân Etihad.

Dias đang cân nhắc khả năng rời Man City

Việc xác nhận chia tay nhà cầm quân 55 tuổi tạo ra một hiệu ứng domino đầy tiêu cực tại sân Etihad. Bên cạnh Pep, nửa xanh thành Manchester còn đối mặt nguy cơ "tan đàn xẻ nghé" khi nhiều trụ cột được cho là đang rục rịch tìm đường rời câu lạc bộ.

Theo Caught Offside, Ruben Dias đang chỉ đạo người đại diện tìm kiếm các lựa chọn chuyển nhượng trong tương lai gần, bất chấp việc anh vẫn còn thời hạn hợp đồng đến tận năm 2029. Sự ra đi của Pep dường như khiến tuyển thủ Bồ Đào Nha không còn mặn mà với dự án tương lai của đội bóng.

Thông tin này ngay lập tức kích hoạt cuộc đua khốc liệt giữa các đội bóng lớn tại châu Âu. Real Madrid, Bayern Munich và Paris Saint-Germain đều theo dõi sát sao tình hình của ngôi sao 29 tuổi.

Với 255 lần ra sân cùng tầm ảnh hưởng cực lớn lên lối chơi, Dias hiện có giá trị thị trường khoảng 60 triệu euro, con số hoàn toàn xứng đáng cho sự phục vụ của một trong những hậu vệ hàng đầu châu Âu.

Kỳ chuyển nhượng hè sẽ mở cửa vào ngày 15/6. Ban lãnh đạo Man City đang chạy đua với thời gian để bổ nhiệm người kế vị Pep nhằm ổn định tâm lý các trụ cột.

Tuy nhiên, việc thuyết phục những ngôi sao như Dias ở lại sẽ là thử thách cực kỳ khó khăn nếu đội bóng không đưa ra được một lộ trình phát triển đủ tham vọng.

Pep là HLV trong mơ của tuyển Italy Trong công cuộc tái thiết nền bóng đá Italy đang lao dốc. Pep Guardiola như niềm hy vọng của người hâm mộ sắc màu thiên thanh.

Man City có thể chốt tân binh giá 50 triệu bảng từ Tottenham

Theo AS, hậu vệ Pedro Porro đang nằm trong tầm ngắm của Manchester City ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

3 giờ trước

Thêm cầu thủ cân nhắc rời Man City

Nico Gonzalez đang cân nhắc nghiêm túc đến việc rời Manchester City ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

15 giờ trước

Man City sắp rung chuyển?

Giữa lúc Man City sắp nhận phán quyết vụ 115 cáo buộc tài chính, sự ra đi của Pep Guardiola càng khiến tương lai đội bóng trở nên đầy bất ổn.

28:1680 hôm qua

Cuốn “The Italian Job” do cố danh thủ Gianluca Vialli viết chung với nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mang tới độc giả góc nhìn khác biệt về bóng đá Italy, nơi cuộc chơi được coi như đánh trận.

Huy Trưởng

man city Pep Guardiola man city

    Đọc tiếp

    Real Madrid san sang dua Modric tro lai hinh anh

    Real Madrid sẵn sàng đưa Modric trở lại

    41 phút trước 19:35 28/5/2026

    0

    Chủ tịch Florentino Perez được cho là sẵn sàng trao cho Luka Modric bất kỳ vai trò nào tại Real Madrid sau khi tiền vệ người Croatia giải nghệ.

    Sao tre Real Madrid nguy co lo World Cup hinh anh

    Sao trẻ Real Madrid nguy cơ lỡ World Cup

    52 phút trước 19:25 28/5/2026

    0

    Theo AS, tài năng trẻ Franco Mastantuono đang đối mặt nguy cơ bị Lionel Scaloni loại khỏi đội hình tuyển Argentina tham dự World Cup 2026.

    Ly do Ronaldo kho tro thanh HLV hinh anh

    Lý do Ronaldo khó trở thành HLV

    3 giờ trước 17:26 28/5/2026

    0

    Cristiano Ronaldo được cho phù hợp với vai trò lãnh đạo nếu tái hợp Manchester United hơn trở thành HLV vì tính cách quá quyết liệt và dễ nổi nóng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý