Ba chàng ngự lâm PSG có thể phá hỏng giấc mơ Arsenal

Trận chung kết Champions League sẽ là bài kiểm tra vô cùng khắc nghiệt đối với hàng phòng ngự của Arsenal khi họ phải đối đầu với "3 chàng ngự lâm" của PSG.

PSG vượt qua Arsenal tại Champions League mùa trước.

"Bộ ba ngự lâm" trên hàng tấn công của PSG gồm Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele và Desire Doue đang trở thành mối đe dọa lớn, xuất phát từ khả năng ghi bàn xuất sắc cùng tinh thần lùi về phòng ngự và pressing cường độ cao theo triết lý của HLV Luis Enrique.

Bài học từ quá khứ và sự lột xác trong tư duy

Ousmane Dembele hồi đầu tháng từng vui vẻ thừa nhận rằng nếu bản thân không chịu khó pressing, HLV Luis Enrique sẽ lập tức đẩy anh lên băng ghế dự bị. Việc lùi sâu hỗ trợ đoạt bóng của chủ nhân Quả bóng Vàng không hề mang tính gượng ép.

Giống các đồng đội khác, Dembele dường như tìm thấy niềm vui trong một khía cạnh thi đấu mà trước đây thường bị xem là cực hình đối với các tiền đạo. Quan niệm cầu thủ tấn công chỉ có nhiệm vụ tấn công đã lùi vào dĩ vãng tại sân Parc des Princes.

Nhìn lại quá khứ, ba ngự lâm hàng công cũ gồm Kylian Mbappe, Lionel Messi và Neymar từng là niềm mơ ước của nhiều đội bóng, nhưng họ thất bại trong việc đưa PSG đến chức vô địch Champions League. Điểm yếu lớn nhất của dàn sao này là sự thiếu nhiệt huyết trong việc hỗ trợ phòng ngự.

Việc dồn toàn lực cho tấn công và bỏ ngỏ khâu phòng tuyến tuyến đầu khiến lối chơi của đội trở nên dễ bị bắt bài. Đội bóng nước Pháp rút ra một bài học đắt giá: bóng đá hiện đại không thể dựa vào trọng lượng tài năng tấn công của một vài cá nhân để giành chiến thắng.

Luis Enrique từng cố gắng truyền đạt tư duy này cho Mbappe trong mùa giải cuối cùng của tiền đạo này tại câu lạc bộ. Lấy hình ảnh huyền thoại bóng rổ Michael Jordan làm ví dụ, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh một thủ lĩnh thực sự là người biết phòng ngự quyết liệt để giúp đội bóng khi không thể ghi bàn.

Tuy nhiên, đội trưởng tuyển Pháp khi đó đang hướng tâm trí về Real Madrid và từ chối hy sinh sự tự do cá nhân vì lối chơi tập thể.

Dembele và Doue đang đạt phong độ tốt.

Mũi đinh ba đe dọa khung thành Arsenal

Sau sự ra đi của những ngôi sao thiếu tích cực trong khâu phòng ngự, hàng công hiện tại của PSG được định hình bởi những cái tên sẵn sàng cống hiến hết mình là Dembele, Kvaratskhelia và Doue. Tại năm giải đấu hàng đầu châu Âu, không có cầu thủ nào thực hiện nhiều pha pressing mỗi 90 phút hơn Doue.

Kvaratskhelia cũng xuất sắc góp mặt trong nhóm năm người dẫn đầu về chỉ số này. Việc sở hữu các lựa chọn tấn công đẳng cấp thế giới (bao gồm cả Bradley Barcola) cho ba vị trí đá chính giúp HLV Enrique duy trì áp lực cạnh tranh liên tục, khiến không một ai dám lơ là nhiệm vụ.

Chính các cầu thủ, đặc biệt là Dembele, đang tự thúc đẩy tiêu chuẩn chung của toàn đội. Anh khẳng định mọi thành viên phải đặt câu lạc bộ lên trên hết và cống hiến vì chiến thắng chung trước khi nghĩ đến thành tích cá nhân. Sự thay đổi trong nhận thức này thể hiện rất rõ qua những thống kê trên sân cỏ.

PSG đứng thứ hai về số lần thu hồi bóng tại Champions League mùa này. Lối chơi pressing tầm cao đầy quyết liệt của họ, như đã thể hiện trước Bayern Munich tại bán kết, hoàn toàn không làm giảm đi sự thăng hoa, tính giải trí hay hiệu quả tấn công.

Kvaratskhelia chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự hiệu quả đó. Cầu thủ người Georgia ghi 10 bàn và có 6 pha kiến tạo tại Champions League mùa này, thiết lập kỷ lục mới cho một cầu thủ PSG trong một chiến dịch. Anh cũng trở thành người thứ tư trong lịch sử giải đấu ghi bàn hoặc kiến tạo trong 7 trận đấu loại trực tiếp liên tiếp.

Lối chơi pressing đồng bộ từ bộ ba tấn công này sẽ là một rào cản rất lớn đối với hệ thống luân chuyển bóng từ phần sân nhà của Arsenal. Nhờ lợi thế thi đấu tại giải vô địch quốc gia có 18 đội, đội hình của PSG có thể lực sung mãn ở giai đoạn cuối mùa.

Sự cơ động, khả năng vây ráp liên tục và kỹ năng dứt điểm nhạy bén từ Kvaratskhelia, Dembele cùng Doue hoàn toàn đủ sức trừng phạt mọi sai lầm của đối thủ, qua đó phá hỏng giấc mơ xưng vương của tân vô địch nước Anh.