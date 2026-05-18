Chức vô địch kỳ lạ nhất lịch sử của PSG

PSG tạo nên một trong những màn nâng cúp kỳ lạ nhất lịch sử bóng đá khi ăn mừng chức vô địch Ligue 1 trước lúc khởi động trận đấu.

Thầy trò HLV Luis Enrique bảo vệ thành công ngôi vương Ligue 1 sau khi thắng Lens 2-0 ở vòng đấu trước. Tuy nhiên, thay vì nâng cúp sau trận đấu cuối mùa như thông lệ, PSG tổ chức lễ trao cúp trước trận derby gặp Paris FC tại sân Jean-Bouin rạng sáng 18/5.

Trong khung cảnh khá lạ lẫm khi phần lớn khán đài còn trống, toàn bộ đội hình PSG tiến về khu vực có khoảng 1.000 CĐV đội khách để nhận cúp. Đội trưởng Marquinhos nâng cao chiếc cúp Ligue 1 giữa sự chứng kiến của nhóm nhỏ người hâm mộ.

Điều khó tin hơn là ngay sau màn ăn mừng, các cầu thủ PSG quay lại sân tiếp tục khởi động như chưa có chuyện gì xảy ra, tạo nên hình ảnh kỳ lạ bậc nhất trong bóng đá hiện đại.

Theo L'Equipe, ban tổ chức Ligue 1 muốn PSG nâng cúp sau trận đấu. Tuy nhiên, Paris FC từ chối vì chuẩn bị các hoạt động chia tay cầu thủ cùng màn bắn pháo hoa cho trận sân nhà cuối mùa.

Bên cạnh đó, cảnh sát Paris cũng không cấp phép cho PSG tổ chức lễ trao cúp tại Parc des Princes. Không còn lựa chọn khác, PSG buộc phải thực hiện màn nâng cúp kỳ lạ trước giờ bóng lăn.

Dù vậy, niềm vui của đội bóng thủ đô nước Pháp không trọn vẹn. Trận đấu khép lại với kết quả hòa 1-1, còn Ousmane Dembele phải rời sân sớm vì chấn thương. Hiện PSG đối mặt nỗi lo lớn trước trận chung kết Champions League gặp Arsenal ngày 30/5.