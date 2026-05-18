Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Chức vô địch kỳ lạ nhất lịch sử của PSG

  • Thứ hai, 18/5/2026 16:19 (GMT+7)
  • 28 phút trước

PSG tạo nên một trong những màn nâng cúp kỳ lạ nhất lịch sử bóng đá khi ăn mừng chức vô địch Ligue 1 trước lúc khởi động trận đấu.

PSG nâng cúp trước trận đấu.

Thầy trò HLV Luis Enrique bảo vệ thành công ngôi vương Ligue 1 sau khi thắng Lens 2-0 ở vòng đấu trước. Tuy nhiên, thay vì nâng cúp sau trận đấu cuối mùa như thông lệ, PSG tổ chức lễ trao cúp trước trận derby gặp Paris FC tại sân Jean-Bouin rạng sáng 18/5.

Trong khung cảnh khá lạ lẫm khi phần lớn khán đài còn trống, toàn bộ đội hình PSG tiến về khu vực có khoảng 1.000 CĐV đội khách để nhận cúp. Đội trưởng Marquinhos nâng cao chiếc cúp Ligue 1 giữa sự chứng kiến của nhóm nhỏ người hâm mộ.

Điều khó tin hơn là ngay sau màn ăn mừng, các cầu thủ PSG quay lại sân tiếp tục khởi động như chưa có chuyện gì xảy ra, tạo nên hình ảnh kỳ lạ bậc nhất trong bóng đá hiện đại.

Theo L'Equipe, ban tổ chức Ligue 1 muốn PSG nâng cúp sau trận đấu. Tuy nhiên, Paris FC từ chối vì chuẩn bị các hoạt động chia tay cầu thủ cùng màn bắn pháo hoa cho trận sân nhà cuối mùa.

Bên cạnh đó, cảnh sát Paris cũng không cấp phép cho PSG tổ chức lễ trao cúp tại Parc des Princes. Không còn lựa chọn khác, PSG buộc phải thực hiện màn nâng cúp kỳ lạ trước giờ bóng lăn.

Dù vậy, niềm vui của đội bóng thủ đô nước Pháp không trọn vẹn. Trận đấu khép lại với kết quả hòa 1-1, còn Ousmane Dembele phải rời sân sớm vì chấn thương. Hiện PSG đối mặt nỗi lo lớn trước trận chung kết Champions League gặp Arsenal ngày 30/5.

Cú sốc Dembele

Tiền đạo Ousmane Dembele gây lo lắng cho người hâm mộ PSG khi bất ngờ dính chấn thương trong trận derby với Paris FC tại vòng cuối Ligue 1 diễn ra rạng sáng 18/5.

10 giờ trước

Thủ môn PSG được treo thưởng

Thủ môn Matvey Safonov của PSG đang trở thành tâm điểm chú ý trước trận chung kết Champions League với Arsenal vào ngày 30/5.

11:31 15/5/2026

PSG vô địch Ligue 1 lần thứ 5 liên tiếp

PSG đánh bại Lens 2-0 để chính thức đăng quang Ligue 1 mùa 2025/26, đồng thời tiến thêm một bước tới mục tiêu giành cú ăn ba lịch sử.

05:59 14/5/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

PSG PSG

    Đọc tiếp

    Co hoi MU chieu mo Anderson da den hinh anh

    Cơ hội MU chiêu mộ Anderson đã đến

    26 phút trước 16:20 18/5/2026

    0

    HLV Vitor Pereira mới đây lên tiếng về tương lai của Elliot Anderson giữa lúc anh đang được hai đội bóng thành Manchester đang dành sự quan tâm đặc biệt.

    Khong nhan ra ban gai Ronaldo hinh anh

    Không nhận ra bạn gái Ronaldo

    28 phút trước 16:18 18/5/2026

    0

    Georgina Rodriguez khiến mạng xã hội bùng nổ khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác tại Liên hoan phim Cannes 2026.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý