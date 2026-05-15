Thủ môn PSG được treo thưởng

Thủ môn Matvey Safonov của PSG đang trở thành tâm điểm chú ý trước trận chung kết Champions League với Arsenal vào ngày 30/5.

Diễn viên phim người lớn treo thưởng cho Safonov. Ảnh: Reuters.

Hôm 14/5, nữ diễn viên phim người lớn Mary Rock bất ngờ tuyên bố sẽ dành cho Safonov “một đêm nồng nhiệt” sau mỗi pha cứu thua anh thực hiện trong trận chung kết với Arsenal. Phát ngôn táo bạo này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và tạo nên làn sóng bàn tán lớn.

Dù Safonov không đưa ra bất kỳ phản hồi công khai nào, vợ anh là Marina Kondratiuk lại khiến người hâm mộ thích thú với màn đáp trả đầy hài hước.

“Một nữ diễn viên phim người lớn chúc chồng tôi may mắn ở chung kết Champions League và hứa sẽ dành cho anh ấy những đêm cuồng nhiệt sau mỗi pha cứu thua”, Marina viết. “Cô ấy không hề biết rằng với chồng tôi, một đêm hoàn hảo chỉ đơn giản là giải ô chữ, xem chương trình truyền hình và đi ngủ lúc 23h30 vì sáng hôm sau còn phải dậy sớm tập luyện”.

Diễn viên Mary Rock (phải) treo thưởng cho Safonov.

Phản ứng của Marina càng khiến câu chuyện về Safonov được chú ý nhiều hơn. Nhiều người tỏ ra cảm thông khi thủ môn người Nga rơi vào tình huống khó xử trước trận đấu được xem là quan trọng nhất sự nghiệp của anh.

Safonov hiện trải qua thời gian thăng hoa nhất trong màu áo PSG. Thủ thành người Nga hiện vượt qua Lucas Chevalier để trở thành lựa chọn số một trong khung gỗ PSG. Phong độ ổn định cùng sự tự tin của Safonov giúp anh ghi điểm trong mắt HLV Luis Enrique và các đồng đội.

“Điều quan trọng nhất là đội bóng giành chiến thắng. Mọi thứ khác chỉ là phần thưởng thêm. Nhưng với chúng tôi, mùa giải chưa kết thúc. Tất cả sẽ chỉ khép lại vào ngày 30/5”, Safonov chia sẻ với BeIN Sports.

Hàng công trong mơ của PSG Nếu chiêu mộ thành công Julian Alvarez vào hè 2026, PSG sẽ sở hữu bộ ba tấn công tốc độ, kỹ thuật và giàu đột biến bậc nhất châu Âu gồm Alvarez, Kvaratskhelia và Ousmane Dembele.