Cuộc chiến trụ hạng nghẹt thở ở La Liga

  • Thứ sáu, 15/5/2026 06:48 (GMT+7)
Chỉ cách nhau đúng vài điểm trước hai vòng cuối, nhóm cuối bảng La Liga 2025/26 đang bước vào cuộc chiến sinh tồn căng thẳng bậc nhất nhiều năm qua.

La Liga 2025/26 đang chứng kiến màn đua trụ hạng nghẹt thở khi từ vị trí thứ 13 đến 19 chỉ chênh nhau đúng một trận thắng. Ở vị trí thứ 10, Valencia cũng chỉ hơn nhóm xuống hạng 4 điểm.

Sau 36 vòng, Girona và Alaves cùng có 40 điểm, trong khi Elche, Mallorca và Levante đều sở hữu 39 điểm. Chỉ cần một cú sảy chân, cục diện có thể đảo lộn hoàn toàn.

Oviedo cầm chắc tấm vé xuống hạng đầu tiên với 29 điểm sau 36 trận. Hai suất rớt hạng còn lại lúc này trở thành cuộc chiến sinh tử của 5 CLB còn lại.

Tâm điểm vòng 37 chắc chắn là trận “chung kết ngược” giữa Levante và Mallorca. Hai đội cùng có 39 điểm và hiểu rằng thất bại lúc này chẳng khác nào tự đẩy mình xuống vực.

Trong khi đó, Elche phải tiếp Getafe, còn Alaves làm khách trên sân Oviedo. Đây được xem là cơ hội lớn để Alaves bứt lên khi đối thủ gần như đã buông xuôi.

Girona cũng đối mặt thử thách cực đại khi chạm trán Atletico Madrid. Đội bóng xứ Catalonia đang sa sút mạnh với chuỗi 4 trận không thắng liên tiếp. Nếu tiếp tục mất điểm, họ hoàn toàn có thể rơi xuống nhóm “cầm đèn đỏ” trước vòng cuối.

Lịch đấu vòng 38 tiếp tục khiến cuộc chiến thêm hỗn loạn. Mallorca sẽ gặp trực tiếp Oviedo, Levante đối đầu Betis, còn Girona chạm trán Elche trong trận cầu có thể quyết định số phận cả hai đội. Alaves cũng chưa an toàn khi phải tiếp Rayo Vallecano.

Điểm đáng chú ý là hiệu số giữa các đội không quá chênh lệch. Điều đó khiến mọi bàn thắng ở hai vòng cuối đều có thể mang ý nghĩa sống còn.

La Liga mùa này có thể không còn hấp dẫn ở cuộc đua vô địch, nhưng phía cuối bảng lại đang nóng hơn bao giờ hết.

Bảng xếp hạng La Liga sau 36 vòng.

Đào Trần

