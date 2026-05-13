Chủ tịch Perez: 'Trọng tài cướp 18 điểm của Real Madrid'

Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez, có những phát biểu đầy giận dữ nhắm vào La Liga và công tác trọng tài sau thất bại của đội nhà trong cuộc đua vô địch mùa này.

Trong bài phát biểu tối 12/5, ông Perez công kích ban tổ chức giải đấu cũng như giới trọng tài Tây Ban Nha. Doanh nhân người Tây Ban Nha cho rằng Real Madrid bị xử ép xuyên suốt mùa giải và đánh mất chức vô địch vì những quyết định bất lợi.

"Tôi mới chỉ giành 7 chức vô địch La Liga cùng Real Madrid? Đáng lẽ phải là 14. Họ cướp của tôi 7 danh hiệu còn lại", Perez bức xúc sau khi chứng kiến Barcelona đăng quang ở mùa giải này. Trước đó, thất bại 0-2 trong trận Siêu kinh điển hôm 11/5 khiến "Los Blancos" bị đại kình địch bỏ xa tới 14 điểm khi mùa giải chỉ còn lại 3 vòng đấu.

Theo ông Perez, khoảng cách lớn trên bảng xếp hạng không phản ánh đúng tương quan chuyên môn giữa hai đội. Chủ tịch Real Madrid khẳng định: "Các trọng tài cướp của chúng tôi 18 điểm".

Không dừng lại ở đó, ông Perez còn nhắc lại vụ bê bối Negreira, vốn từng gây rúng động bóng đá Tây Ban Nha. Ông mô tả đây là vụ bê bối lớn nhất lịch sử bóng đá và chỉ trích việc sự việc đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Vụ việc liên quan tới cựu Phó chủ tịch Ủy ban Trọng tài Tây Ban Nha, Jose Maria Enriquez Negreira, người bị cáo buộc nhận hơn 7 triệu euro từ Barcelona trong giai đoạn 2001-2018. Công tố viên Tây Ban Nha cho rằng khoản tiền này nhằm đổi lấy các quyết định có lợi từ trọng tài, dù phía Barcelona luôn khẳng định họ chỉ trả tiền cho các báo cáo và tư vấn chuyên môn.

Chủ tịch Real tiếp tục đặt dấu hỏi về tính minh bạch của hệ thống trọng tài hiện tại: "Những trọng tài từ thời Negreira vẫn đang làm việc. Điều đó thật vô lý. Barcelona trả tiền cho Negreira suốt hai thập kỷ và giờ những người đó vẫn tiếp tục điều hành các trận đấu.

Những phát biểu gay gắt của ông Perez được dự đoán sẽ tiếp tục làm căng thẳng mối quan hệ giữa Real Madrid với La Liga, Barcelona cũng như giới trọng tài Tây Ban Nha trong thời gian tới.

