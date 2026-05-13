FIFA trả số tiền kỷ lục cho các CLB có cầu thủ dự World Cup

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) hoàn thiện gói thanh toán quy mô lớn cho các đội bóng có cầu thủ tham dự World Cup 2026.

FIFA tăng mạnh tiền đền bù cho các CLB.

Theo COPE, các CLB dự kiến nhận được khoản tiền hơn 11.000 USD cho mỗi cầu thủ/ngày trong suốt thời gian diễn ra giải đấu. Đây là động thái hỗ trợ tài chính quan trọng trong bối cảnh World Cup 2026 mở rộng quy mô, ảnh hưởng trực tiếp đến lịch thi đấu và nguồn lực của các CLB chuyên nghiệp.

Với việc World Cup 2026 kéo dài 38 ngày, tổng kinh phí FIFA phải chi trả cho các đội bóng sẽ đạt con số kỷ lục. FIFA từng chi 209 triệu USD cho chương trình bồi thường này ở World Cup 2022. Tại World Cup 2026 và 20230, ngân sách tăng lên mức kỷ lục 355 triệu USD , tức khoảng 70%.

Một điểm mới đáng chú ý là đối tượng thụ hưởng ngân sách. Các khoản thanh toán không chỉ áp dụng cho CLB đang nắm giữ hợp đồng cầu thủ, mà còn được chia sẻ cho cả những đội bóng tiếp nhận cầu thủ đó thi đấu theo dạng cho mượn.

Động thái của FIFA nhằm đảm bảo quyền lợi công bằng cho tất cả các bên trực tiếp quản lý và chăm sóc cầu thủ trước và trong thời gian diễn ra sự kiện.

Việc FIFA tăng mức đền bù là kết quả của những nỗ lực đàm phán nhằm xoa dịu áp lực lên các câu lạc bộ khi phải nhả người cho đội tuyển quốc gia trong khoảng thời gian dài và đối mặt với rủi ro chấn thương của các trụ cột.