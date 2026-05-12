Quyết định lịch sử của tuyển Brazil

HLV Carlo Ancelotti điền tên trung vệ kỳ cựu Thiago Silva vào danh sách sơ bộ của tuyển Brazil chuẩn bị cho World Cup 2026.

Theo danh sách 55 cầu thủ được Liên đoàn Bóng đá Brazil gửi lên FIFA, Thiago Silva là cái tên đáng chú ý nhất ở hàng phòng ngự. Đây là lần đầu tiên cựu đội trưởng "Selecao" xuất hiện trở lại kể từ sau World Cup 2022 tại Qatar.

Ở tuổi 41, Thiago Silva vẫn duy trì phong độ ấn tượng trong màu áo Porto. Trung vệ giàu kinh nghiệm vừa góp công giúp Porto vô địch giải VĐQG Bồ Đào Nha.

Nếu được chọn vào danh sách cuối cùng, Silva sẽ trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử khoác áo tuyển Brazil tại một kỳ World Cup. Kỷ lục hiện tại thuộc về Dani Alves với 39 tuổi và 212 ngày tại World Cup 2022.

Trước đó, Silva tham dự 4 kỳ World Cup liên tiếp vào các năm 2010, 2014, 2018 và 2022, đồng thời giành Confederations Cup 2013 cùng Copa America 2019.

Sự trở lại của Silva được cho là xuất phát từ niềm tin đặc biệt mà HLV Ancelotti dành cho học trò cũ. Hai người từng làm việc cùng nhau tại AC Milan và PSG. Nhà cầm quân người Italy đánh giá cao khả năng lãnh đạo cùng bản lĩnh trận mạc của trung vệ này.

Hồi tháng 3, Silva cũng công khai bày tỏ mong muốn dự thêm một kỳ World Cup. "Ancelotti hiểu tôi rất rõ. Nếu ông ấy cần, tôi luôn sẵn sàng giúp đội tuyển", Silva chia sẻ với TNT Sports.

Theo quy định của FIFA, Brazil sẽ chốt danh sách cuối cùng gồm 26 cầu thủ vào ngày 18/5. Đội tuyển xứ samba sẽ hội quân từ cuối tháng 5 trước khi đá giao hữu với Panama và Ai Cập nhằm chuẩn bị cho World Cup 2026.