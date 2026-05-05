Cunha nghỉ hết mùa

Manchester United đạt thỏa thuận với Liên đoàn bóng đá Brazil để Matheus Cunha nghỉ 3 trận cuối Premier League nhằm bảo toàn thể trạng trước World Cup.

Manchester United đưa ra quyết định gây chú ý khi đồng ý để Matheus Cunha nghỉ thi đấu phần còn lại của mùa giải Premier League.

Thỏa thuận được thống nhất với Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF), trong bối cảnh World Cup 2026 đang đến gần.

Động thái này đến ngay sau chiến thắng trước Liverpool hôm 3/5, trận đấu mà Cunha ghi bàn và góp công giúp MU chính thức giành vé dự Champions League mùa tới.

Khi mục tiêu quốc nội đã hoàn thành, đội chủ sân Old Trafford không còn chịu áp lực về điểm số.

Theo ESPN Brazil, Cunha sẽ vắng mặt ở 3 vòng cuối, gồm các trận gặp Sunderland, Nottingham Forest và Brighton. Thay vì thi đấu, tiền đạo này sẽ bước vào quá trình hồi phục được thiết kế riêng.

Nguyên nhân chính đến từ vấn đề cơ khép mà Cunha gặp phải trong thời gian gần đây. Dù vẫn ra sân dưới thời Michael Carrick, thậm chí thi đấu trong tình trạng đau, rủi ro chấn thương nặng hơn vẫn hiện hữu nếu tiếp tục chịu tải cường độ cao.

Vì vậy, MU và CBF thống nhất phương án để Cunha “nghỉ sớm” để tránh kịch bản xấu nhất. Mục tiêu là đưa Cunha đạt thể trạng tối ưu khi hội quân cùng đội tuyển.

Quyết định này mang lại lợi thế lớn cho HLV Carlo Ancelotti, người đang đối mặt với bài toán lực lượng trước World Cup. Việc giữ được một trụ cột như Cunha ở trạng thái tốt nhất có ý nghĩa quan trọng với tham vọng của Brazil.

Đây cũng là trường hợp hiếm khi một CLB lớn châu Âu chủ động ưu tiên nghĩa vụ quốc tế hơn giai đoạn cuối mùa. Với MU, sự lựa chọn này hợp lý khi họ đã hoàn thành mục tiêu có vé dự Champions League.

Trong bối cảnh đó, mọi sự chú ý giờ dồn về quá trình hồi phục của Cunha, khi anh bước vào chặng chuẩn bị quan trọng nhất cho sân khấu World Cup.

Highlights MU 3-2 Liverpool Tối 3/5, MU đả bại Liverpool với tỷ số 3-2 thuộc vòng 35 Premier League.

