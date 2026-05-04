Michael Carrick gây ấn tượng mạnh khi giúp Manchester United giành vé dự Champions League mùa tới.

MU ra quyết định với Carrick. Ảnh: Reuters.

Theo Guardian, Carrick sắp được MU ký hợp đồng dài hạn sau gần nửa năm cầm quân tại Old Trafford. Trước đó, Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox và CEO Omar Berrada của MU có kế hoạch chờ đến khi cuộc đua giành vé dự Champions League ngã ngũ mới tiến hành đàm phán.

Kể từ khi thay thế Ruben Amorim hồi tháng 1, Carrick đã tạo ra sự thay đổi rõ rệt cả về lối chơi lẫn tinh thần thi đấu. Quan trọng hơn, cựu tiền vệ này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phòng thay đồ.

Tiền đạo Matheus Cunha tỏ ra phấn khích khi ca ngợi Carrick sau chiến thắng 3-2 trước Liverpool rạng sáng 4/5: “Ông ấy mang lại sự tự tin cho toàn đội. Cách Carrick hướng dẫn và truyền đạt thật tuyệt vời. Tôi nghĩ ông ấy có điều gì đó giống thời Sir Alex. Carrick xứng đáng với cơ hội này".

Không chỉ Cunha, hai nhân tố quan trọng khác là đội trưởng Bruno Fernandes và trung vệ Harry Maguire cũng được cho là ủng hộ Carrick tiếp tục dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Về phần mình, Carrick tỏ ra điềm tĩnh khi nói về tương lai: “Tôi yêu công việc hiện tại. Đây là vị trí tuyệt vời và tôi cảm thấy rất tự nhiên khi đảm nhận vai trò này. Dù đây là công việc khó khăn, nhưng tôi hiểu rõ những gì nó mang lại".

Với sự hậu thuẫn từ ban lãnh đạo lẫn các cầu thủ, Carrick đang tiến rất gần tới việc chính thức trở thành thuyền trưởng lâu dài của MU.

