MU 'phát cuồng' vì Palmer

Bất chấp mức giá có thể phá kỷ lục chuyển nhượng, Manchester United vẫn quyết theo đuổi Cole Palmer, nhưng nút thắt lớn nhất lại nằm ở chính cầu thủ này.

Cole Palmer từng cười xòa trước những tin đồn liên quan đến Manchester United. “Điều đó khiến tôi bật cười”, anh nói trong buổi họp báo cách đây hai tuần, như một cách dập tắt mọi suy đoán về tương lai.

Nhưng ở Old Trafford, câu chuyện không dừng lại. Theo nhiều nguồn tin từ châu Âu, ban lãnh đạo MU đang bị “ám ảnh” bởi tiền vệ tấn công của Chelsea. Họ sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng để đưa cầu thủ 23 tuổi về làm trung tâm cho dự án tái thiết.

Palmer hiện là một trong số ít điểm sáng trong đội hình Chelsea mùa này. Trong bối cảnh đội bóng sa sút và gần như hết cơ hội dự UEFA Champions League, vai trò của anh càng trở nên nổi bật.

Tuy nhiên, lợi thế hoàn toàn thuộc về Chelsea. Palmer còn hợp đồng đến năm 2033 và được xếp vào nhóm “không thể đụng tới”. Mức giá tối thiểu mà đội chủ sân Stamford Bridge cân nhắc là 150 triệu euro, con số ngang bằng thương vụ Alexander Isak gia nhập Liverpool mùa hè trước.

Nói cách khác, nếu MU muốn có Palmer, họ phải chấp nhận phá kỷ lục. Và kể cả khi làm được điều đó, cánh cửa vẫn chưa chắc mở.

Vấn đề lớn nhất không nằm ở tiền, mà ở chính cầu thủ. Palmer từng khẳng định không có ý định rời Chelsea. Phát biểu ấy khiến không ít người tin rằng thương vụ này khó thành hiện thực.

Dù vậy, một số nguồn tin cho rằng tiền vệ người Anh từng không hài lòng tại London và nhớ Manchester, nơi anh lớn lên. Những liên hệ ban đầu giữa MU và đại diện của Palmer vì thế đã xuất hiện từ trước.

Ở Old Trafford, quan điểm rất rõ ràng: nếu Palmer “gật đầu”, mọi thứ sẽ được xúc tiến ngay lập tức. MU hiện đứng trước cơ hội trở lại Champions League sau hai mùa vắng bóng, đồng nghĩa với nguồn tài chính dồi dào hơn để phục vụ tham vọng chuyển nhượng.

Thị trường hè còn dài, nhưng một kịch bản đã hiện rõ: nếu Palmer thay đổi lập trường, đây có thể trở thành thương vụ ồn ào và tốn nhiều giấy mực nhất mùa hè 2026.