MU thanh lý 9 cầu thủ sau tấm vé Champions League

MU đang lên kế hoạch cho một cuộc cải tổ lực lượng quy mô lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Theo The Times, ban lãnh đạo CLB sẵn sàng thanh lọc đội hình, bao gồm các cầu thủ hết hạn hợp đồng, đang thi đấu theo dạng cho mượn hoặc không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn.

Trong số những cái tên nhiều khả năng rời đội, Casemiro được cho là sẽ chia tay CLB sau khi mùa giải này khép lại do hết hợp đồng. Hai trường hợp khác cũng có thể theo chân tiền vệ người Brazil là Tyrell Malacia và Jadon Sancho.

Tương lai của Rasmus Hojlund cũng gần như được định đoạt khi thương vụ chuyển đến Napoli theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt chuẩn bị được kích hoạt. Chân sút người Đan Mạch được cho là hài lòng với cuộc sống tại Italy.

Ngoài ra, MU cũng sẵn sàng lắng nghe các đề nghị dành cho Joshua Zirkzee, Altay Bayindir và Manuel Ugarte khi bộ ba này chưa đáp ứng kỳ vọng. Trường hợp của Marcus Rashford cũng đáng chú ý, khi Barcelona đang nỗ lực thuyết phục MU giảm mức phí chuyển nhượng để hoàn tất thương vụ.

Ở vị trí thủ môn, Andre Onana có thể rời Old Trafford khi Trabzonspor bày tỏ mong muốn ký hợp đồng dài hạn, trong bối cảnh cầu thủ không còn giữ được vị trí số một.

Động thái thanh lọc đội hình được xem là bước đi cần thiết khi MU chuẩn bị trở lại đấu trường Champions League. Việc phải chinh chiến trên nhiều mặt trận đòi hỏi đội hình có chiều sâu và chất lượng cao hơn, đồng thời giảm tải quỹ lương vốn đang bị phình to bởi nhiều cầu thủ hưởng đãi ngộ lớn nhưng đóng góp hạn chế.

Sau một mùa giải có nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt ở giai đoạn lượt về, MU đang đứng trước cơ hội tái thiết đội hình theo hướng hiệu quả và bền vững hơn.

