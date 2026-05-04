Amorim đã sai với Mainoo

Khi Kobbie Mainoo lên tiếng bằng bàn thắng vào lưới Liverpool, mọi tranh cãi về lựa chọn của Ruben Amorim trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Amorim sai lầm khi không trọng dụng Mainoo.

Trong trận cầu giàu cảm xúc thuộc vòng 35 Premier League tại Old Trafford tối 3/5, Mainoo ghi dấu ấn đậm nét với bàn thắng quyết định giúp MU đánh bại Liverpool 3-2. "Quỷ đỏ" chính thức chạm tay vào tấm vé dự Champions League nhờ cú đá quyết đoán của Mainoo.

Nhưng hơn cả một khoảnh khắc tỏa sáng, cú dứt điểm lạnh lùng ấy còn là lời khẳng định mạnh mẽ rằng Mainoo xứng đáng với nhiều hơn những gì anh từng được phải chịu dựng dưới thời HLV Ruben Amorim.

Giá trị của Mainoo

Bàn thắng đến ở thời điểm căng thẳng nhất, trong bối cảnh MU đánh mất thế trận vào tay Liverpool. Phút 77, từ pha bóng bật ra ở rìa vùng cấm, Mainoo đón nhanh chân tung cú dứt điểm chuẩn xác, đưa đội chủ sân Old Trafford tái lập thế dẫn bàn.

Đáng chú ý, theo Tribuna, Mainoo hướng về ống kính máy quay và thực hiện động tác "kiểm tra đồng hồ". Một cử chỉ đầy tự tin, như thể muốn nói với cả thế giới rằng đó là thời điểm của bản thân. Nhưng để có được khoảnh khắc ấy, Mainoo trải qua một hành trình không hề dễ dàng.

Mainoo tỏa sáng rực rỡ ở thời điểm MU cần anh nhất.

Dưới triều đại Amorim, tiền vệ sinh năm 2005 gần như bị gạt ra khỏi kế hoạch. Anh phải cạnh tranh trực tiếp với Bruno Fernandes, đội trưởng và trái tim trong hệ thống chiến thuật của MU. Điều đó đồng nghĩa với cơ hội ra sân của Mainoo bị bó hẹp đáng kể. Có lúc, anh thậm chí chưa một lần đá chính tại Premier League trong nửa đầu mùa giải.

Đó là nghịch lý. Bởi trong bối cảnh MU thiếu sự cân bằng nơi tuyến giữa, Mainoo lại là mẫu cầu thủ mà họ cần với sự bình tĩnh, khéo léo trong không gian hẹp, thoát pressing tốt và đặc biệt là khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu. Khi không có anh, lối chơi của đội bóng thường rơi vào trạng thái mất kiểm soát.

Quan trọng hơn, sự kiên nhẫn của Mainoo là điều đáng nói. Mainoo không phàn nàn hay tạo áp lực. Anh lặng lẽ cải thiện bản thân, chờ đợi cơ hội. Ngay cả khi từng cân nhắc ra đi theo dạng cho mượn vào tháng 1/2026, tiền vệ trẻ này vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp tuyệt đối.

Sai lầm của Amorim

Bước ngoặt chỉ đến khi Michael Carrick tiếp quản băng ghế huấn luyện. Khác với người tiền nhiệm, Carrick nhìn ra giá trị của Mainoo và trao cho anh niềm tin.

Kết quả đến gần như ngay lập tức. Mainoo đá chính toàn bộ trận đấu mỗi khi lành lặn, trở thành mắt xích không thể thiếu nơi tuyến giữa và mang lại sự ổn định mà MU còn thiếu suốt thời gian dài.

Phong độ ấn tượng không chỉ giúp anh chiếm suất đá chính, mà còn mở ra cánh cửa được triệu tập trở lại tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel vào tháng 3 vừa qua. Với phong độ cao như hiện tại, suất dự World Cup 2026 không còn là giấc mơ xa vời với Mainoo.

Rời xa Amorim, Mainoo lập tức được gọi trở lại tuyển Anh.

Ở cấp CLB, phần thưởng cũng đến xứng đáng. Mainoo vừa ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm, kèm mức lương tăng vọt từ 20.000 bảng/tuần lên khoảng 150.000 bảng/tuần, ngang hàng nhiều trụ cột. Một sự ghi nhận rõ ràng cho tài năng và tầm ảnh hưởng của anh.

Nhìn lại, có thể nói Amorim đã sai. Ông không đặt đúng niềm tin vào đúng con người ở đúng thời điểm. Trong bóng đá đỉnh cao, đôi khi chỉ một quyết định nhân sự cũng đủ làm thay đổi cả quỹ đạo của một cầu thủ, thậm chí cả đội bóng.

Mainoo chứng minh giá trị bằng cách thuyết phục nhất trên sân cỏ. Và cú chỉ tay vào "thời điểm" sau bàn thắng vào lưới Liverpool không chỉ là pha ăn mừng đơn thuần. Đó là khoảnh khắc cho thấy Mainoo sẵn sàng và lẽ ra, phải được trao cơ hội từ lâu.