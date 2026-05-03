Fernandes được FPL tính kiến tạo, mang niềm vui tới hàng triệu người

Tối 3/5, hệ thống Fantasy Premier League tính kiến tạo cho Bruno Fernandes trong bàn nâng tỷ số lên 2-0 của MU trước Liverpool thuộc vòng 35 Premier League.

Fantasy tính Fernandes kiến tạo, mang lại niềm vui cho hàng triệu người chơi.

Phút 14 trên sân Old Trafford, Benjamin Sesko ghi bàn sau một pha bóng lộn xộn trong vùng cấm. Trước đó, Fernandes có pha căng ngang bị thủ môn cản phá, bóng bật ra và chạm người Sesko rồi đi vào lưới.

Theo diễn biến chuyên môn, đây không phải là tình huống kiến tạo của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, hệ thống Fantasy vẫn ghi nhận anh là người kiến tạo, qua đó mang về thêm điểm số cho hàng triệu người chơi.

Quyết định nhanh chóng gây xôn xao cộng đồng Fantasy. Trong trường hợp này, Fernandes đơn thuần là người tham gia vào chuỗi tình huống, thay vì tạo ra cơ hội trực tiếp cho đồng đội lập công. Cá nhân Fernandes vẫn chưa thể chạm kỷ lục 20 kiến tạo trong một mùa giải ở Premier League.

Dù vậy, điều đó không ảnh hưởng đến giá trị của Fernandes trong trò chơi. Tiền vệ của MU được định giá 10,4 triệu bảng (đơn vị tiền tệ trong trò Fantasy), chỉ xếp sau Erling Haaland (14,6 triệu bảng). Với phong độ ổn định và khả năng đóng góp vào nhiều tình huống tấn công, Fernandes là lựa chọn hàng đầu của nhiều HLV Fantasy.

Ở khía cạnh chuyên môn, bàn thắng của Sesko giúp MU sớm dẫn 2-0 chỉ sau 14 phút, nhanh nhất trong lịch sử CLB khi đối đầu Liverpool tại Premier League. Đồng thời, tiền đạo người Slovenia cũng tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng với 9 bàn kể từ sau khi HLV Ruben Amorim rời ghế.

Dù vậy, thế trận xoay chuyển chóng mặt sau giờ nghỉ. Những sai lầm ở hàng thủ khiến MU liên tiếp thủng lưới 2 bàn đầu hiệp 2, đưa trận đấu về thế cân bằng. Tới phút 77, Kobbie Mainoo dứt điểm hoàn hảo ấn định chiến thắng 3-2 cho "Quỷ đỏ".