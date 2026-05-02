Vết gợn của MU

MU bay cao dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, nhưng phong độ sa sút của Amad Diallo là một điểm trừ đáng lo.

Diallo gây thất vọng thời gian qua.

Kể từ khi Carrick tiếp quản, "Quỷ đỏ" trở thành đội kiếm điểm tốt nhất Ngoại hạng Anh. Chiến thắng thuyết phục trước Brentford giúp họ tiến sát tấm vé dự Champions League, đồng thời tạo ra bầu không khí lạc quan bao trùm Old Trafford. Thành công của tập thể mang lại sự yên tâm cho ban lãnh đạo trong việc chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng hè.

Tuy nhiên, giữa dòng chảy tích cực đó, Amad lại dần mất hút. Từng là điểm sáng hiếm hoi dưới thời Ruben Amorim, cầu thủ người Bờ Biển Ngà đang chững lại đúng lúc đội bóng khởi sắc. Màn trình diễn nhạt nhòa trước Brentford với việc bị thay ra sớm và bỏ lỡ cơ hội ngon ăn phản ánh phong độ sa sút của Amad.

Sau 28 lần ra sân mùa này, Amad mới có 2 bàn và 3 kiến tạo, hiệu suất quá thấp với một cầu thủ tấn công. Trung bình mỗi 90 phút, anh chỉ đạt 0,08 bàn thắng và 0,13 kiến tạo, khó có thể đáp ứng yêu cầu tại một CLB lớn.

Đáng chú ý, phần lớn đóng góp của Amad đến khi anh đá lệch vai trò như một hậu vệ cánh dưới thời Amorim. Khi Carrick chuyển sang hệ thống 4 hậu vệ và đẩy anh lên đá tiền đạo cánh, Amad hoàn toàn tắt điện với chuỗi 13 trận liên tiếp không ghi bàn hay kiến tạo.

Kỹ thuật và tiềm năng là không đủ ở Old Trafford. Khi MU chuẩn bị nâng cấp hàng công cho mùa giải mới, Amad buộc phải cải thiện khả năng dứt điểm và ra quyết định. Nếu không, vị trí trong đội hình chính sẽ sớm bị đe dọa.

