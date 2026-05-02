Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

CĐV MU tri ân Jota

  • Thứ bảy, 2/5/2026 05:52 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Người hâm mộ MU lên kế hoạch tri ân Diogo Jota trong trận đại chiến với Liverpool tại Old Trafford vào tối 3/5.

Các CĐV "Quỷ đỏ" được kêu gọi tạm gác lại mối thù địch truyền kiếp để cùng người hâm mộ Liverpool dành một phút vỗ tay tưởng niệm Jota ở phút thứ 20, con số gắn liền với chiếc áo anh từng khoác. Đây được xem là hành động tri ân ý nghĩa trong trận đấu vốn căng thẳng bậc nhất bóng đá Anh.

Ý tưởng lần này được khởi xướng từ một CĐV MU, sau đó được chuyển tới Hội CĐV Manchester United (MUST). Ban lãnh đạo hội khuyến khích người hâm mộ lan tỏa sáng kiến để tạo hiệu ứng rộng rãi. Được biết, một số cầu thủ MU cũng nắm được kế hoạch.

Hành động trên gợi nhớ đến nghĩa cử đẹp của CĐV Liverpool năm 2022, khi họ đồng loạt hát "You'll Never Walk Alone" ở phút thứ 7 nhằm chia sẻ nỗi đau với Cristiano Ronaldo vừa mất con trai sơ sinh. Khi đó, cả cầu trường Anfield vượt qua ranh giới thù địch để cùng hướng về giá trị nhân văn chung.

Jota và em trai Andre Silva thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi tại Tây Ban Nha hồi tháng 7 năm ngoái, khi đang trên đường ra cảng để trở lại Liverpool chuẩn bị cho mùa giải mới. Sự ra đi đột ngột của tuyển thủ Bồ Đào Nha khiến làng túc cầu toàn cầu bàng hoàng.

Chỉ vài ngày sau bi kịch, HLV Ruben Amorim, đội trưởng Bruno Fernandes cùng hậu vệ Diogo Dalot lập tức tới Anfield đặt hoa tưởng niệm, thể hiện sự tôn trọng dành cho người đồng hương xấu số.

Ở vòng 35 Premier League, MU tiếp đón Liverpool trên sân nhà. Một chiến thắng sẽ giúp "Quỷ đỏ" chắc chắn có vé dự Champions League mùa tới.

Thiago bật khóc Cựu tiền vệ người Tây Ban Nha không kìm được nước mắt khi CĐV tri ân Diogo Jota ở phút 20 trận đấu giữa huyền thoại Liverpool và Dortmund vào đêm 28/3.

Vụ tai nạn của Jota chính thức có kết quả

Nhà chức trách Tây Ban Nha khép lại điều tra vụ tai nạn khiến Diogo Jota và em trai Andre Silva qua đời, xác định không có trách nhiệm hình sự.

07:11 25/4/2026

Tin nhắn cuối cùng cho Jota mãi không được hồi đáp

Rute Cardoso hé lộ tin nhắn cuối cùng cô gửi chồng ngay trước tai nạn định mệnh, trong cuốn sách sắp phát hành tại Bồ Đào Nha.

18:00 3/4/2026

Diogo Jota lại được nhắc tên

Liverpool dành lời tri ân đầy xúc động cho Diogo Jota trong ngày tiền đạo người Bồ Đào Nha lẽ ra bước sang tuổi 29.

18:58 4/12/2025

Hiểu Phong

Jota Jota

    Đọc tiếp

    Gia ve tran Bayern - PSG tang chong mat hinh anh

    Giá vé trận Bayern - PSG tăng chóng mặt

    26 phút trước 18:17 2/5/2026

    0

    Cơn sốt vé trận bán kết lượt về Champions League giữa Bayern Munich và PSG bị đẩy lên mức chưa từng có, khi giá trên thị trường chạm ngưỡng 8.000 euro/vé.

    41 phút trước 18:02 2/5/2026

    0

    Nữ MC truyền hình Diletta Leotta tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi đăng tải loạt hình ảnh trong buổi tập yoga ngoài trời, khoe rõ bụng bầu ở lần mang thai thứ 2.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý