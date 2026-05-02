CĐV MU tri ân Jota

Người hâm mộ MU lên kế hoạch tri ân Diogo Jota trong trận đại chiến với Liverpool tại Old Trafford vào tối 3/5.

Các CĐV "Quỷ đỏ" được kêu gọi tạm gác lại mối thù địch truyền kiếp để cùng người hâm mộ Liverpool dành một phút vỗ tay tưởng niệm Jota ở phút thứ 20, con số gắn liền với chiếc áo anh từng khoác. Đây được xem là hành động tri ân ý nghĩa trong trận đấu vốn căng thẳng bậc nhất bóng đá Anh.

Ý tưởng lần này được khởi xướng từ một CĐV MU, sau đó được chuyển tới Hội CĐV Manchester United (MUST). Ban lãnh đạo hội khuyến khích người hâm mộ lan tỏa sáng kiến để tạo hiệu ứng rộng rãi. Được biết, một số cầu thủ MU cũng nắm được kế hoạch.

Hành động trên gợi nhớ đến nghĩa cử đẹp của CĐV Liverpool năm 2022, khi họ đồng loạt hát "You'll Never Walk Alone" ở phút thứ 7 nhằm chia sẻ nỗi đau với Cristiano Ronaldo vừa mất con trai sơ sinh. Khi đó, cả cầu trường Anfield vượt qua ranh giới thù địch để cùng hướng về giá trị nhân văn chung.

Jota và em trai Andre Silva thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi tại Tây Ban Nha hồi tháng 7 năm ngoái, khi đang trên đường ra cảng để trở lại Liverpool chuẩn bị cho mùa giải mới. Sự ra đi đột ngột của tuyển thủ Bồ Đào Nha khiến làng túc cầu toàn cầu bàng hoàng.

Chỉ vài ngày sau bi kịch, HLV Ruben Amorim, đội trưởng Bruno Fernandes cùng hậu vệ Diogo Dalot lập tức tới Anfield đặt hoa tưởng niệm, thể hiện sự tôn trọng dành cho người đồng hương xấu số.

Ở vòng 35 Premier League, MU tiếp đón Liverpool trên sân nhà. Một chiến thắng sẽ giúp "Quỷ đỏ" chắc chắn có vé dự Champions League mùa tới.

