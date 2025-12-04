Diogo Jota lại được nhắc tên

Liverpool dành lời tri ân đầy xúc động cho Diogo Jota trong ngày tiền đạo người Bồ Đào Nha lẽ ra bước sang tuổi 29.

Diogo Jota qua đời khi chưa kịp đón sinh nhật lần thứ 29.

Jota và enh trai Andre Silva qua đời trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Tây Ban Nha hôm 3/7, để lại khoảng trống lớn trong lòng người hâm mộ và toàn bộ CLB.

Trên các nền tảng mạng xã hội, Liverpool đăng bức ảnh Jota khoác quốc kỳ Bồ Đào Nha quanh eo, giơ cao chiếc cúp Premier League mà anh cùng đội bóng giành được mùa trước. Đính kèm hình ảnh là dòng thông điệp ngắn gọn nhưng đong đầy cảm xúc.

Fanpage Liverpool viết: "Trong ngày hôm nay cũng như mọi ngày, chúng tôi tưởng nhớ Diogo Jota, người lẽ ra đang đón sinh nhật tuổi 29. Tất cả tình yêu, sự sẻ chia và lời cầu nguyện của chúng tôi xin được gửi đến vợ anh, Rute, các con, cha mẹ, gia đình và bạn bè của anh, cũng như gia đình của Andre. Cậu mãi là một phần trong trái tim chúng tôi. Mãi là số 20 của chúng tôi".

Jota khoác áo Liverpool sau khi chuyển đến từ Wolves năm 2020 và gắn bó với số áo 20 trong suốt 5 mùa giải. Tại Anfield, anh giành Premier League, FA Cup và League Cup, trở thành một trong những chân sút được người hâm mộ yêu mến nhờ tinh thần chiến đấu và thái độ chuyên nghiệp.

Sau khi Jota qua đời, Liverpool quyết định treo vĩnh viễn số áo 20, như một cách để tôn vinh di sản mà anh để lại cho CLB. Không dừng lại ở đó, đội bóng vùng Merseyside xác nhận sẽ xây dựng một tượng đài tưởng niệm tại Anfield nhằm tri ân sự cống hiến của anh – một biểu tượng để các thế hệ sau tiếp tục nhớ đến.