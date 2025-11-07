Ronaldo giải thích lý do không dự tang lễ Diogo Jota

Cristiano Ronaldo cho biết anh không dự tang lễ của Diogo Jota vì không muốn biến buổi lễ thành “một rạp xiếc”.

Cristiano Ronaldo cho biết anh không dự tang lễ của Diogo Jota vì không muốn biến buổi lễ thành “một rạp xiếc”.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha chia sẻ điều này trong cuộc phỏng vấn mới với nhà báo Piers Morgan, vài tháng sau khi Jota và em trai Andre Silva qua đời trong vụ tai nạn xe hơi tại Bồ Đào Nha hồi tháng 7.

Sự vắng mặt của Ronaldo tại tang lễ từng gây nhiều tranh cãi, bởi nhiều đồng đội của Jota ở Liverpool và tuyển Bồ Đào Nha đều có mặt. Tuy nhiên, CR7 khẳng định anh cảm thấy thanh thản với quyết định của mình. “Người ta chỉ trích tôi rất nhiều, nhưng tôi không quan tâm. Khi lương tâm trong sáng, bạn không phải lo về lời nói của người khác”, Ronaldo nói.

Anh tiết lộ thêm rằng từ sau khi cha qua đời, anh không còn đến nghĩa trang lần nào. “Khi bạn hiểu tôi, bạn sẽ biết rằng ở bất cứ nơi nào tôi xuất hiện, sự chú ý sẽ đổ dồn vào tôi. Tôi không muốn điều đó. Tôi không muốn một buổi tang lễ trở thành nơi người ta phỏng vấn hay nói về bóng đá”, Ronaldo chia sẻ.

Tang lễ của Jota có sự hiện diện của HLV Arne Slot, Virgil van Dijk, Andy Robertson cùng các cựu đội trưởng Jordan Henderson và James Milner. Từ tuyển Bồ Đào Nha, Bruno Fernandes đại diện nhóm cầu thủ đến tiễn đưa người đồng đội xấu số.

Diogo Jota để lại dấu ấn lớn trong màu áo Liverpool với các danh hiệu Premier League, FA Cup và League Cup. Ở cấp đội tuyển, anh có 49 lần ra sân và hai lần vô địch Nations League. Sự ra đi của Jota là mất mát lớn cho bóng đá Bồ Đào Nha, và Ronaldo chọn cách tưởng niệm anh trong lặng lẽ, tránh mọi ồn ào.