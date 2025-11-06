Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Messi đáp trả Ronaldo: 'World Cup mới là đỉnh cao'

  • Thứ năm, 6/11/2025 18:47 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Lionel Messi phản hồi phát biểu gây tranh cãi của Cristiano Ronaldo khi cho rằng việc giành World Cup "không quá quan trọng" và "không định nghĩa di sản" của anh trong bóng đá.

Ronaldo và Messi có quan điểm trái ngược về World Cup.

Theo Messi, với bất kỳ cầu thủ nào, được nâng cao chiếc cúp thế giới mới là đỉnh cao vinh quang mà sự nghiệp có thể chạm tới. Phát biểu tại America Business Forum ở Florida, ngôi sao Inter Miami nói: "Cảm xúc khi vô địch World Cup thật khó diễn tả. Với tôi, đó không chỉ là danh hiệu cho bản thân, mà còn là niềm tự hào cho đồng đội, gia đình và cả đất nước. Sau bao năm chờ đợi, người dân Argentina đã được sống trong giấc mơ".

Messi gọi chức vô địch World Cup 2022 là mảnh ghép cuối cùng để khép lại sự nghiệp huyền thoại: "Với một cầu thủ, World Cup là thành tựu tột đỉnh. Sau đó, không còn gì để mơ thêm. Tôi may mắn khi trước đó có mọi danh hiệu ở cấp CLB và cá nhân, rồi cùng tuyển Argentina vô địch Copa America. World Cup là món quà trọn vẹn nhất, như khép lại hành trình của tôi".

Trước đó, trong buổi phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan, Ronaldo khẳng định: "Nếu hỏi tôi có mơ vô địch World Cup không? Không. Một giải đấu chỉ 6-7 trận nên đâu thể định nghĩa ai là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử".

Ronaldo còn cơ hội khi Bồ Đào Nha đang hướng tới World Cup 2026. Trong khi đó, Messi và Argentina sẵn sàng bảo vệ ngôi vương, với mục tiêu trở thành đội đầu tiên sau Brazil (1958-1962) hai lần liên tiếp đăng quang chức vô địch thế giới.

Minh Nghi

