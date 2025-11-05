Ronaldo tiết lộ 'điều tệ nhất' ở Saudi Arabia

Sau gần 3 năm gắn bó với Al Nassr, Cristiano Ronaldo khẳng định hài lòng với cuộc sống tại Saudi Arabia nhưng tình trạng giao thông ở đây là điểm trừ lớn.

Ronaldo khẳng định giao thông ở Saudi Arabia khá tệ.

Ronaldo từng mô tả với cựu đồng đội Rio Ferdinand rằng Saudi Arabia là đất nước tuyệt vời và khẳng định anh cùng gia đình thật sự hạnh phúc khi sống tại đây. Việc thích nghi với văn hóa Trung Đông, theo lời CR7, không hề khó khăn dù anh dành cả sự nghiệp trước đó ở châu Âu.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn mới nhất với Piers Morgan trên kênh YouTube UR.Cristiano, Ronaldo bật mí điều tệ nhất về cuộc sống tại Saudi Arabia là giao thông. Khi Morgan hỏi anh có thường tự lái xe không, Ronaldo cười đáp: "Không nhiều lắm. Chúng tôi thường tập vào buổi chiều và tôi luôn đi cùng tài xế. Ở đây giao thông thật khủng khiếp".

Morgan chen vào: "Đúng vậy, tôi nghe nói kẹt xe kinh khủng". Ronaldo đồng tình: "Chính xác, giao thông rất tệ. Nhưng khi trở về nhà muộn thì không có vấn đề gì".

Dù vậy, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn không giấu được đam mê xe sang. Anh tiết lộ sở hữu hơn 40 chiếc, trong đó Bugatti là chiếc yêu thích nhất, và vừa bổ sung thêm một chiếc Mercedes mới.

Ronaldo cũng khẳng định, dù kiếm tiền nhiều đến mức không đếm xuể, anh không còn đặt nặng giá trị vật chất: "Tôi trở thành tỷ phú từ nhiều năm trước. Đó từng là một trong những mục tiêu lớn nhất của tôi".

Gia nhập Al Nassr vào tháng 12/2022 sau khi chia tay MU, Ronaldo nhanh chóng trở thành biểu tượng của bóng đá Saudi Arabia. Ở tuổi 40, CR7 vẫn ghi bàn đều đặn, giữ phong độ đáng kinh ngạc. Anh mới gia hạn hợp đồng đến năm 2027, qua đó kiếm hơn 3,4 triệu bảng mỗi tuần.