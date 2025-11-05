Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhận xét phũ phàng của Ronaldo về MU

  • Thứ tư, 5/11/2025 05:52 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cristiano Ronaldo một lần nữa khiến dư luận dậy sóng khi đưa ra những nhận định thẳng thắn về đội bóng cũ trong buổi trò chuyện với nhà báo Piers Morgan.

Siêu sao người Bồ Đào Nha, người từng có hai giai đoạn khoác áo "Quỷ đỏ", thừa nhận anh “buồn bã” khi chứng kiến tình cảnh hiện tại của câu lạc bộ mà anh từng xem là “một trong những đội bóng quan trọng nhất thế kỷ”. Khi được hỏi về tân huấn luyện viên Ruben Amorim, Ronaldo cho rằng người đồng hương của mình đang bị đặt trong hoàn cảnh khó khăn.

“Amorim đang nỗ lực nhưng cần có thời gian. Chỉ có phép lạ mới giúp MU trở lại đỉnh cao ngay lúc này. Ở Bồ Đào Nha, chúng tôi có câu: ‘Phép lạ chỉ có ở Fatima’. Và Amorim sẽ không thể tạo ra phép lạ tại một đội bóng chưa có cấu trúc rõ ràng như Manchester United hiện tại", Ronaldo nói.

Ronaldo noi ve MU anh 1

Ronaldo trong buổi phỏng vấn mới nhất.

Theo CR7, vấn đề của MU không chỉ nằm ở huấn luyện viên hay cầu thủ mà ở sự thiếu định hướng toàn diện. Dù công nhận những cải tổ gần đây dưới thời Sir Jim Ratcliffe và tập đoàn Ineos, bao gồm việc bổ nhiệm Jason Wilcox làm giám đốc bóng đá và tập trung chiêu mộ các tài năng trẻ như Leny Yoro hay Benjamin Sesko, Ronaldo vẫn cho rằng “mọi thứ đang diễn ra rời rạc và thiếu nền tảng”.

“Nicky Butt, Gary Neville, Roy Keane hay David Beckham, tất cả họ đều trưởng thành từ hệ thống vững chắc. Nhưng bây giờ, câu lạc bộ không còn cấu trúc đó nữa", Ronaldo nhấn mạnh.

Ngoài ra, siêu sao sinh năm 1985 còn nói thẳng MU không có cửa vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, do đã bị Arsenal bỏ xa nhiều điểm.

Dù từng trải qua mối quan hệ rạn nứt với Ralf Rangnick và Erik ten Hag trong nhiệm kỳ thứ hai ở Old Trafford, Ronaldo khẳng định anh vẫn dành tình cảm sâu sắc cho đội bóng cũ. “Tôi giành Champions League, Quả bóng vàng và nhiều danh hiệu ở đó. Manchester United mãi ở trong tim tôi. Nhưng hãy thành thật, họ đang không đi đúng hướng. Vấn đề nằm ở cả hệ thống, chứ không chỉ là cầu thủ hay huấn luyện viên", anh kết luận.

Duy Anh

