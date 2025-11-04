Sự thật về tỷ phú Ronaldo

Siêu sao Cristiano Ronaldo đáp trả mạnh mẽ trước thông tin vừa trở thành tỷ phú bóng đá.

Ronaldo sở hữu khối tài sản khổng lồ. Ảnh: Reuters.

Trong đoạn video dài 48 giây, người bạn thân Piers Morgan hỏi Ronaldo: “Tuần trước anh trở thành tỷ phú rồi nhỉ?”. Chân sút người Bồ Đào Nha ngay lập tức đáp lại kèm nụ cười: “Điều đó không đúng. Tôi đã là tỷ phú được vài năm rồi".

Đoạn đối thoại ngắn này nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt khi giới truyền thông gần đây lan truyền thông tin rằng Ronaldo là cầu thủ bóng đá đầu tiên trong lịch sử đạt mốc tài sản 1 tỷ USD .

Theo Bloomberg, giá trị tài sản ròng của Ronaldo ước tính 1,4 tỷ USD – con số đưa anh vào nhóm những vận động viên giàu nhất thế giới, sánh vai cùng Michael Jordan, LeBron James, Tiger Woods, Roger Federer hay Magic Johnson. Tuy nhiên, với phản hồi mới nhất, CR7 muốn khẳng định rằng anh đã vượt qua con số này từ lâu.

Ngôi sao 40 tuổi cũng vừa gia hạn hợp đồng với Al Nassr đến năm 2027, khi anh tròn 42 tuổi. Theo thống kê của Forbes, CR7 thu về 280 triệu USD trong năm 2025, trong đó 230 triệu USD đến từ tiền lương, thưởng tại Al Nassr và 50 triệu USD từ các hoạt động kinh doanh, quảng cáo.

Cuộc phỏng vấn đầy đủ giữa Ronaldo và Piers Morgan sẽ được phát sóng vào ngày 4/11, hứa hẹn mang đến nhiều tiết lộ đáng chú ý về sự nghiệp, tài sản và tương lai của CR7, trong bối cảnh anh đang tiến gần cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.

