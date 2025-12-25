Amad Diallo ghi bàn, Bờ Biển Ngà thắng trận ra quân AFCON

Ngôi sao của Manchester United giúp nhà đương kim vô địch khởi đầu chiến dịch bảo vệ cúp bằng chiến thắng 1-0 trước Mozambique hôm 25/12.

Amad Diallo toả sáng tại Cúp bóng đá châu Phi.

Bờ Biển Ngà mở màn hành trình tại Cúp bóng đá châu Phi bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Mozambique, trong trận đấu diễn ra tại Marrakech. Người hùng của đội bóng áo cam là Amad Diallo, cầu thủ đang khoác áo Manchester United.

Sau hiệp một lấn lướt nhưng chưa thể tận dụng cơ hội, Bờ Biển Ngà cuối cùng cũng phá vỡ thế bế tắc ở phút 49. Từ pha làm tường của Franck Kessie, Amad băng vào dứt điểm gọn gàng, đưa bóng vào góc thấp khung thành, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Trong suốt 90 phút, đoàn quân của HLV Emerse Fae kiểm soát hoàn toàn thế trận. Tuy nhiên, hàng công của họ lại tỏ ra thiếu sắc bén. Yan Diomande từng đòi phạt đền nhưng không được chấp nhận. Ghislain Konan sút vọt xà sau pha đi bóng ấn tượng của Amad bên cánh phải. Vakoun Bayo bỏ lỡ một cơ hội đánh đầu rõ ràng và thêm một pha dứt điểm khác bị hậu vệ Guima phá ngay trên vạch vôi trong cơn mưa nặng hạt.

Chiến thắng giúp Bờ Biển Ngà vươn lên dẫn đầu bảng F, bảng đấu còn có Cameroon và Gabon. Đội bóng Tây Phi tiếp tục duy trì thành tích đáng nể ở các trận mở màn AFCON, khi đã 14 trận liên tiếp bất bại ở ngày ra quân, gồm 9 chiến thắng và 5 trận hòa. Lần gần nhất họ thua trận đầu tiên tại giải đấu đã cách đây gần ba thập kỷ, năm 1996 trước Ghana.

Với Mozambique, thất bại này nối dài chuỗi ngày u ám tại đấu trường châu lục. Đội tuyển này vẫn chưa biết mùi chiến thắng sau 16 lần tham dự các trận đấu tại AFCON, với 12 thất bại và 4 trận hòa, đồng thời chưa từng giữ sạch lưới trong lịch sử giải.

Bàn thắng của Amad Diallo không chỉ mang về ba điểm quan trọng, mà còn tiếp thêm niềm tin cho Bờ Biển Ngà trong tham vọng trở thành đội tuyển đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch AFCON kể từ thời hoàng kim của Ai Cập giai đoạn 2006–2010.