Ronaldo tặng quà cho gia đình Jota

  • Thứ tư, 26/11/2025 17:05 (GMT+7)
Siêu sao Cristiano Ronaldo gửi món quà đặc biệt đến gia đình cố cầu thủ Diogo Jota sau chức vô địch Nations League 2025 của tuyển Bồ Đào Nha.

Theo Sic Noticias, Ronaldo hợp tác cùng một thương hiệu đồng hồ xa xỉ để chế tác những chiếc đồng hồ phiên bản đặc biệt nhằm tri ân chiến tích vô địch Nations League 2025. Mỗi chiếc đều được thiết kế riêng cho từng tuyển thủ và được gửi đến các cá nhân trước trận vòng loại World Cup 2026 gặp Armenia hôm 16/11.

Đáng chú ý, CR7 còn gửi riêng một phiên bản đặc biệt đến gia đình Jota như lời nhắc rằng tiền đạo quá cố vẫn luôn là một phần của tập thể đội tuyển quốc gia.

Món quà Ronaldo tặng các đồng đội.

Nhà báo Nuno Luz chia sẻ: “Đây là những hành động thầm lặng, không quảng bá, cho thấy sự chân thành trong tính cách của Cristiano Ronaldo. Nhiều người nhìn từ bên ngoài không hiểu hết con người thật của anh ấy”.

Chiếc đồng hồ được mô tả sở hữu mặt số lộ cơ, thiết kế tùy chỉnh và nổi bật với quốc huy Bồ Đào Nha. Món quà mang giá trị tinh thần lớn này được ước tính trị giá hàng nghìn euro.

Jota và em trai Andre Silva qua đời trong vụ tai nạn giao thông tại Tây Ban Nha hồi tháng 7, khiến làng bóng đá châu Âu bàng hoàng. Cựu tiền đạo Liverpool ra đi, để lại người vợ Rute Cardoso cùng ba con nhỏ.

Khi hay tin bi kịch xảy ra, Ronaldo gửi lời chia buồn sâu sắc trên trang cá nhân, thừa nhận đây là điều “không thể chấp nhận nổi” và khẳng định Jota sẽ luôn được ghi nhớ trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha.

