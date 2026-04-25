Vụ tai nạn của Jota chính thức có kết quả

Nhà chức trách Tây Ban Nha khép lại điều tra vụ tai nạn khiến Diogo Jota và em trai Andre Silva qua đời, xác định không có trách nhiệm hình sự.

Sự ra đi của Jota quá bàng hoàng với thế giới bóng đá.

Tòa án tại Zamora vừa ra kết luận cuối cùng về vụ tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của Diogo Jota và em trai Andre Silva hồi tháng 7/2025.

Theo kết quả điều tra, chiếc Lamborghini chở hai anh em bị nổ lốp khi đang vượt xe trên cao tốc A-52 gần Cernadilla. Sau đó, xe mất lái, đâm vào dải phân cách rồi bốc cháy.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ và ý kiến từ các chuyên gia va chạm giao thông, cơ quan tư pháp Tây Ban Nha xác định không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự. Vụ việc vì thế chính thức khép lại ở góc độ hình sự, dù các bên liên quan vẫn có quyền theo đuổi thủ tục dân sự nếu muốn.

Thời điểm tai nạn xảy ra, Jota và em trai đang di chuyển tới Santander để lên phà sang Anh. Tiền đạo người Bồ Đào Nha chuẩn bị trở lại hội quân cùng Liverpool cho giai đoạn tiền mùa giải.

Nguồn tin cho biết Jota được bác sĩ khuyên không nên đi máy bay sau ca phẫu thuật phổi trước đó, nên lựa chọn di chuyển bằng đường bộ. Bi kịch càng khiến bóng đá châu Âu bàng hoàng bởi Jota vừa tổ chức đám cưới với vị hôn thê Rute Cardoso chỉ 11 ngày trước tai nạn.

Sau sự ra đi của anh, Liverpool treo vĩnh viễn áo số 20 trên toàn hệ thống đội bóng. Chủ sở hữu CLB cũng cam kết hỗ trợ gia đình và thực hiện đầy đủ phần còn lại trong hợp đồng của Jota đến năm 2027.

Mùa giải trước, Jota góp 10 bàn giúp Liverpool giành chức vô địch quốc gia lần thứ 20. Giờ đây, tên tuổi anh vẫn được nhắc đến như một chiến binh tận hiến, ra đi quá sớm khi đang ở đỉnh sự nghiệp.

