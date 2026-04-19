Origi không thi đấu suốt 727 ngày

Từng là cái tên được các CĐV Liverpool yêu mến, Divock Origi giờ rơi vào tình cảnh khó tin khi không thi đấu suốt 727 ngày và thất nghiệp kể từ cuối năm 2025.

Tình cảnh bi đát của Origi.

Bóng đá đỉnh cao vốn khắc nghiệt bởi chỉ có 11 suất đá chính và sự cạnh tranh luôn khốc liệt. Với Origi, hành trình sau khi rời Anfield trở thành chuỗi ngày trượt dài. Dù không phải siêu sao, tiền đạo người Bỉ vẫn là người hùng trong lòng người hâm mộ nhờ những khoảnh khắc không thể quên.

Anh ghi bàn trong trận chung kết Champions League 2019, góp công lớn vào chức vô địch châu Âu của Liverpool. Trước đó, cú đúp vào lưới Barcelona ở bán kết cũng là một phần của màn ngược dòng vĩ đại. Ngoài ra, bàn thắng quyết định trước Everton trong trận derby Merseyside cũng giúp Origi khắc tên mình vào lịch sử CLB.

Rời Liverpool năm 2022 để tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn tại AC Milan, Origi lại không thể đáp ứng kỳ vọng. Anh thi đấu mờ nhạt, sau đó bị đem cho mượn tại Nottingham Forest mùa 2023/24. Trong màu áo Forest, tiền đạo này ra sân 22 trận, đá chính 8 lần và chỉ ghi được 1 bàn.

Lần cuối cùng Origi ra sân là vào tháng 4/2024, trong trận gặp Everton. Trở lại Milan, anh bị gạt khỏi kế hoạch đội một trước khi chính thức bị thanh lý hợp đồng vào tháng 12/2025. Kể từ đó, chân sút người Bỉ không còn khoác áo bất kỳ CLB nào.

Ở tuổi 31, khi mùa giải tại châu Âu dần khép lại, cơ hội để Origi trở lại sân cỏ ngày càng trở nên mong manh. Anh cũng khó có khả năng góp mặt trong đội hình tuyển Bỉ ở các giải đấu lớn sắp tới.

Dù vậy, với những ký ức huy hoàng từng mang lại cho Liverpool, người hâm mộ vẫn hy vọng hành trình của Origi chưa khép lại theo cách lặng lẽ như hiện tại.

Thiago bật khóc Cựu tiền vệ người Tây Ban Nha không kìm được nước mắt khi CĐV tri ân Diogo Jota ở phút 20 trận đấu giữa huyền thoại Liverpool và Dortmund vào đêm 28/3.