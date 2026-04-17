Liverpool nổi bão chuyển nhượng

Liverpool lên kế hoạch táo bạo trên thị trường chuyển nhượng với tổng giá trị có thể chạm mốc 157 triệu bảng, nhằm tái thiết toàn diện 2 cánh sau mùa giải nhiều biến động.

Liverpool thay máu vị trí chạy cánh khi Salah rời đội.

Trong bối cảnh Mohamed Salah rời đội, Federico Chiesa khả năng chia tay, còn Cody Gakpo chưa đáp ứng kỳ vọng, HLV Arne Slot buộc phải làm mới hàng công biên. Theo Teamtalk, mục tiêu hàng đầu là Anthony Gordon của Newcastle United.

Liverpool chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký của Gordon trước sự cạnh tranh từ Arsenal và Bayern Munich. Lợi thế của "The Kop" nằm ở mối liên hệ đặc biệt khi Gordon ăn tập tại CLB từ nhỏ và là một CĐV trung thành. Mức phí chuyển nhượng dự kiến rơi vào khoảng 70 triệu bảng.

Không dừng lại ở đó, Liverpool còn nhắm đến thương vụ đắt đỏ hơn là Yan Diomande của RB Leipzig. Cầu thủ này được định giá khoảng 87 triệu bảng. Nếu hoàn tất cả 2 thương vụ, Liverpool sẽ sở hữu bộ ba chạy cánh giàu tốc độ gồm Gordon, Diomande và tài năng trẻ Rio Ngumoha.

Ở chiều ngược lại, hàng thủ cũng cần được bổ sung khi Liverpool gửi đề nghị hấp dẫn tới Marcos Senesi. Trung vệ này sắp hết hợp đồng với Bournemouth. Đây là cái tên quen thuộc với HLV Slot thời còn dẫn dắt Feyenoord. Senesi là phương án dự phòng chất lượng, hỗ trợ bộ đôi trụ cột Virgil van Dijk và Ibrahima Konate.

Trong khi đó, tương lai của Joe Gomez bị đặt dấu hỏi. Hợp đồng của hậu vệ người Anh chỉ còn 1 năm và Liverpool có thể cân nhắc bán ngay trong hè 2026 để tránh mất trắng.

Với hàng loạt động thái quyết liệt, Liverpool cho thấy tham vọng tái thiết mạnh mẽ dưới thời Arne Slot. Nếu các kế hoạch được hoàn tất, sân Anfield có thể chứng kiến một cuộc thay máu lớn thời gian tới.

