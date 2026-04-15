Ekitike nghỉ 9 tháng

Hugo Ekitike không còn cơ hội dự World Cup 2026 do dính chấn thương khá nặng trong thất bại 0-2 của Liverpool trước PSG thuộc tứ kết lượt về Champions League rạng sáng 15/4.

Theo L'Equipe, tiền đạo người Pháp bị rách gân Achilles phải, một trong những chấn thương nặng nhất của bóng đá hiện đại. Anh được cho là phải nghỉ 9 tháng. Sự cố xảy ra trong hiệp một khi Ekitike đổ gục xuống sân mà không có bất kỳ va chạm nào.

Ngay sau trận đấu, bầu không khí tại Anfield trở nên nặng nề. HLV Arne Slot thừa nhận ông lo ngại từ khoảnh khắc đầu tiên chứng kiến học trò nằm sân: "Ai cũng thấy tình huống đó không ổn. Chúng tôi phải chờ kết luận cuối cùng, nhưng tín hiệu ban đầu là rất xấu".

Chấn thương đồng nghĩa mùa giải của Ekitike khép lại. Anh cũng bỏ lỡ cơ hội tham dự kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp cùng tuyển Pháp. Đây là đòn giáng mạnh vào Liverpool trong bối cảnh hàng công đang thiếu sự sắc bén.

Trước khi dính chấn thương, Ekitike có mùa giải ra mắt ấn tượng với 17 bàn thắng và 6 kiến tạo sau 45 trận trên mọi đấu trường. Việc anh vắng mặt bộc lộ rõ vấn đề của Liverpool khi họ tung ra tới 21 cú dứt điểm trước PSG nhưng không ghi được bàn nào.

Liverpool buộc phải nhanh chóng đứng dậy khi phía trước là trận derby Merseyside gặp Everton. Đội bóng của HLV Arne Slot hiện đứng thứ 5 Premier League với 52 điểm và vẫn phải chiến đấu quyết liệt để giành vé dự Champions League mùa tới.

Trong bối cảnh mùa giải có nguy cơ trắng tay và hàng công tổn thất nặng nề, áp lực giờ dồn cả lên Cody Gakpo và Mohamed Salah trong giai đoạn quyết định.

Chiến thắng thuyết phục của PSG Chiến thắng 2-0 trước Liverpool vào rạng sáng nay tại vòng tứ kết Champions League là một lời khẳng định cho những ai dám thách thức PSG trong cuộc đua vô địch.