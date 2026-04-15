Nửa tỷ euro không giúp Liverpool vô địch Champions League

Dù trải qua mùa hè lịch sử khi chiêu mộ hàng loạt thương vụ đắt giá, Liverpool vẫn phải đối mặt với một thực tế cay đắng vào cuối mùa.

Tân binh Alexander Isak có ít đóng góp cho Liverpool. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 15/4, Liverpool thua 0-2 trước PSG và dừng chân ở vòng tứ kết UEFA Champions League. Sau hai lượt trận, thầy trò Arne Slot thất bại với tổng tỷ số 0-4. Điều này đồng nghĩa với việc đội chủ sân Anfield trắng tay mùa này, khi họ cũng không còn cơ hội ở các đấu trường khác.

Đáng chú ý, Liverpool có sự đầu tư khổng lồ ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, với tổng cộng khoảng 482 triệu euro để nâng cấp đội hình. Những bản hợp đồng đình đám lần lượt cập bến như Alexander Isak với mức phí 150 triệu euro, Florian Wirtz (136 triệu euro) hay Hugo Ekitike (95 triệu euro).

Bên cạnh đó là các sự bổ sung đáng chú ý khác gồm Milos Kerkez (46 triệu euro), Jeremie Frimpong (35 triệu euro) và thủ môn Giorgi Mamardashvili (35 triệu euro).

Với lực lượng được nâng cấp toàn diện ở cả ba tuyến, cùng dàn hảo thủ như Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Alexis Mac Allister hay Dominik Szoboszlai, Liverpool bước vào mùa giải với kỳ vọng cạnh tranh mọi danh hiệu.

Liverpool trắng tay dù được đầu tư mạnh. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, thực tế trên sân lại không diễn ra như mong đợi. Đội bóng vùng Merseyside thiếu sự ổn định ở những thời điểm quan trọng, đặc biệt trong các trận cầu then chốt tại Premier League cũng như các đấu trường cúp.

Hàng công dù được tăng cường mạnh mẽ vẫn chưa thể tạo ra sự gắn kết cần thiết. Những cái tên đắt giá như Isak hay Ekitike chưa đạt phong độ cao nhất trong suốt mùa giải. Riêng Isak phải nghỉ thi đấu nhiều tháng vì chấn thương, để lại khoảng trống lớn trên hàng công.

Tân binh Florian Wirtz từ Leverkusen dù có những khoảnh khắc tỏa sáng vẫn chưa đủ để kéo cả tập thể đi lên. Ở tuyến dưới, những vấn đề phòng ngự vẫn tồn tại, khiến Liverpool nhiều lần đánh rơi điểm số đáng tiếc.

Việc chi tiêu mạnh tay nhưng không mang lại danh hiệu đặt ra nhiều dấu hỏi về chiến lược chuyển nhượng cũng như cách vận hành đội bóng của Liverpool. Người chịu trách nhiệm chính vẫn là HLV trưởng Arne Slot. Sau khi đối diện viễn cảnh trắng tay mùa này, nhà cầm quân người Hà Lan đang bị đặt dấu hỏi về năng lực. Thậm chí, một bộ phận CĐV Liverpool còn yêu cầu sa thải ông.

Mùa giải trắng tay này chắc chắn sẽ khiến ban lãnh đạo Liverpool phải nhìn nhận lại toàn bộ kế hoạch phát triển. Ở kỳ chuyển nhượng hè tới, không loại trừ khả năng đội chủ sân Anfield sẽ tiếp tục bạo chi nhằm cải thiện thành tích.

