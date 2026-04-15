Casemiro tăng gấp đôi lương khi gia nhập đội của Messi

Tiền vệ Casemiro được cho là đã đạt thỏa thuận gia nhập Inter Miami sau khi khép lại hành trình cùng MU vào cuối mùa này.

Theo nguồn tin từ Brazil, đôi bên đạt được thỏa thuận sơ bộ và thương vụ dự kiến hoàn tất sau World Cup 2026. Đội bóng nước Mỹ sẵn sàng trao cho Casemiro bản hợp đồng có giá trị lớn, không chỉ về mặt lương thưởng mà còn ở các điều khoản thương mại hấp dẫn.

Cụ thể, gói đãi ngộ dành cho cựu sao Real Madrid được cho là vượt xa mức thu nhập hiện tại tại MU, nơi anh đang nhận 350.000 bảng/tuần.

Truyền thông Brazil cho biết, ngoài mức lương cơ bản cao, hợp đồng của Inter Miami với Casemiro còn bao gồm các khoản thưởng liên quan đến thành tích thi đấu, danh hiệu, cũng như doanh thu từ bán áo đấu và hình ảnh cá nhân.

Dự kiến, tổng thu nhập của Casemiro tại Inter Miami có thể cao hơn gấp đôi so với những gì anh đang nhận ở châu Âu, đặc biệt khi tính đến các quyền lợi thương mại và khai thác hình ảnh.

Đáng chú ý, quá trình đàm phán được cho là đã diễn ra trong thời gian dài, với nhiều cuộc gặp trực tiếp giữa đại diện hai bên. Việc Casemiro thường xuyên xuất hiện tại Miami trong những tháng gần đây càng củng cố thêm khả năng thương vụ này sớm được công bố chính thức.

Nếu hoàn tất, đây sẽ là bản hợp đồng đáng chú ý tiếp theo của Inter Miami trong tham vọng nâng tầm đội bóng tại MLS. Casemiro cũng có cơ hội sát cánh cùng Lionel Messi, Luis Suarez và Rodrigo De Paul, những đối thủ cũ của anh tại La Liga.

MU chỉ có thể tự trách mình MU có cơ hội bứt phá ở vòng 32 Premier League khi các đối thủ cạnh tranh cho tấm vé dự Champions League liên tục sảy chân. Tuy nhiên, 90 phút trên sân Old Trafford rạng sáng 14/4 diễn ra theo cách không mong muốn.