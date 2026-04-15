Cơn ác mộng 14 năm trước ùa về với Barcelona

Barcelona rời Champions League trong nỗi tiếc nuối lớn dù thắng 2-1 trước Atletico Madrid tại Metropolitano ở trận tứ kết lượt về rạng sáng 15/4.

Những con số thống kê khiến thất bại của Barcelona thêm cay đắng. Trong tổng cộng 180 phút thi đấu, thầy trò HLV Hansi Flick tung ra tới 15 cú sút trúng đích nhưng chỉ ghi được 2 bàn. Ngược lại, Atletico Madrid chỉ cần 8 cú sút trúng đích để có 3 bàn thắng, đạt hiệu suất ghi bàn ấn tượng.

Ở trận lượt về tại Metropolitano, Barcelona tung ra đến 8 cú sút trúng đích nhưng chỉ ghi được 2 bàn. Đội bóng cũng áp đảo với 71% thời lượng kiểm soát bóng trong cả trận, dồn ép đội chủ nhà phải lùi sâu phòng ngự. Tuy nhiên, việc chỉ ghi được 2 bàn khiến Barcelona không thể vượt qua đối thủ để tiến vào bán kết.

Kịch bản này gợi nhớ đến thất bại của chính Barcelona trước Chelsea năm 2012, khi đội chủ sân Camp Nou cũng áp đảo về thế trận nhưng vẫn bị loại bởi những pha phản công sắc bén của đại diện Premier League.

Ngoài ra, hai tấm thẻ đỏ sau hai lượt trận trước Atletico cũng là vấn đề lớn của Barcelona, làm thay đổi cục diện trên sân.

Tờ SPORT nhận định, sau hơn một thập kỷ, cơn ác mộng lại tái hiện với Barcelona tại Champions League. Đội chơi hay hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng vẫn phải dừng bước. “Trong bóng đá, hiệu quả và khoảnh khắc quyết định luôn là yếu tố quan trọng nhất”, tờ báo thân Barcelona bình luận.

Thắng lợi chung cuộc giúp Atletico duy trì kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 22 lần đi tiếp sau khi thắng trận lượt đi trên sân khách. Ngược lại, với thất bại thứ 7 trong 10 trận tứ kết gần nhất, Barcelona chính thức dừng bước và chỉ còn mục tiêu duy nhất là bảo vệ ngôi vương tại La Liga.

