VAR gây phẫn nộ trong ngày Liverpool thảm bại

Rạng sáng 15/4, trận tứ kết lượt về Champions League giữa Liverpool và Paris Saint-Germain xuất hiện khoảnh khắc gây phẫn nộ của hàng vạn khán giả tại Anfield.

Một sai sót khó tin từ tổ trọng tài VAR không chỉ làm gián đoạn trận đấu mà còn gián tiếp dập tắt hy vọng lật ngược thế cờ của đại diện nước Anh.

Sau thất bại 0-2 ở lượt đi, Liverpool tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Hy vọng đã thắp sáng khi trọng tài chính Maurizio Mariani chỉ tay vào chấm phạt đền sau tình huống Alexis Mac Allister bị Willian Pacho phạm lỗi rõ ràng trong vùng cấm.

Tuy nhiên, kịch tính đẩy lên đỉnh điểm khi trọng tài VAR Marco Di Bello can thiệp. Một sự cố hy hữu đã xảy ra, khi màn hình hiển thị cho trọng tài chính xem lại tình huống ở phía bên kia sân trống không, gây ra sự hỗn loạn trên sân.

Màn hình hiển thị hình ảnh gôn trống.

Khi những hình ảnh chính xác cuối cùng cũng được hiển thị, ông Mariani bất ngờ đảo ngược quyết định, cho rằng tác động là không đủ để Mac Allister ngã ra sân.

Quyết định gây tranh cãi này đã đánh gục tinh thần của "The Kop". Chỉ ít phút sau, Ousmane Dembele trừng phạt hàng thủ chủ nhà bằng cú dứt điểm kỹ thuật, mở tỷ số. Đến phút bù giờ, chính tiền đạo người Pháp hoàn tất cú đúp từ đường kiến tạo của Barcola, ấn định chiến thắng 2-0 (tổng tỷ số 4-0) cho PSG.

Thất bại này chính thức khiến đoàn quân của Arne Slot rơi vào cảnh trắng tay ở mùa giải năm nay, sau khi đã bị loại khỏi League Cup, FA Cup và không còn cơ hội đua vô địch ở Premier League. Giờ đây, Liverpool cần nhanh chóng lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho derby vùng Merseyside với Everton vào cuối tuần.